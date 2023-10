FIFA schválila návrat ruských výběrů do 17 let do světového fotbalu

Mezinárodní fotbalová federace FIFA zrušila vyloučení ruských reprezentačních výběrů do 17 let ze světových soutěží. Světová organizace to oznámila po on-line jednání rady FIFA s dodatkem, že týmy budou hrát pod hlavičkou Ruské fotbalové unie, a nikoliv Ruska. Uvolněním sankcí uvalených po ruské invazi na Ukrajinu světová federace následovala evropskou unii UEFA, která návrat těchto výběrů schválila minulý týden.

FIFA umožní start ruských výběrů U17 na mistrovství světa, pokud se na ně kvalifikují. „FIFA ruší zákaz startu ruských týmů na těchto turnajích,“ uvedla organizace. Užívání názvu „Rusko“ možné ale nebude a nadále platí zákaz používání státních symbolů, jako jsou vlajky a hymna. Místo běžných ruských dresů budou mládežnické týmy muset také hrát v neutrálních barvách. Ruské mládežnické výběry budou podle FIFA dodatečně integrovány do již rozlosovaných kvalifikačních soutěží. Pro nejbližší MS hráčů do 17 let nicméně přišlo rozhodnutí pozdě, protože turnaj se uskuteční v Indonésii již v listopadu. Naproti tomu dívky budou mít možnost se na šampionát v Dominikánské republice v příštím roce kvalifikovat. UEFA o návratu ruských mládežnických výběrů za obdobných podmínek rozhodla minulý týden na zasedání v Limassolu. I pro tato družstva bude dál platit zákaz ruské vlajky, hymny, reprezentačního dresu se státními symboly a zápasy se nebudou smět hrát na ruském území. Seniorské ruské kluby a národní týmy zůstávají po dobu invaze na Ukrajinu ze soutěží FIFA a UEFA vyřazeny. Rozhodnutí UEFA odsoudil ukrajinský fotbalový svaz, který proti ruským týmům na všech úrovních odmítá hrát, a vyzval k jeho přehodnocení. Podobně se vyjádřily i anglická, dánská, švédská či polská asociace. Mohlo by vás zajímat Kyjev odmítá návrat mladých ruských fotbalistů do soutěží a vyzývá k bojkotu

Čeferin bude předsedou UEFA další čtyři roky, Fousek je členem výkonného výboru

Macron: V Paříži to bude bez ruských vlajek, o sportovcích rozhodne MOV

Fialova vláda už vymyslela, kdy je ruský sportovec Rus, a kdy nikoliv