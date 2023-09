Kyjev odmítá návrat mladých ruských fotbalistů do soutěží a vyzývá k bojkotu

Ukrajinský fotbalový svaz odsoudil rozhodnutí UEFA umožnit ruským reprezentačním výběrům do 17 let návrat do mezinárodních soutěží. V prohlášení na svém webu uvedl, že dál odmítá proti ruským týmům hrát a vyzval evropskou fotbalovou unii, aby úterní krok výkonného výboru přehodnotila.