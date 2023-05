Florida v šestém nejdelším zápase NHL udolala Carolinu 3:2 v čtvrtém prodloužení

Hokejisté Floridy udolali v prvním zápase finále Východní konference Carolinu 3:2 ve čtvrtém prodloužení. Vítěznou branku vstřelil v čase 139:47 útočník Panthers Matthew Tkachuk. Martin Nečas v dresu Caroliny zaznamenal jednu asistenci.

Úvodní semifinále zámořské ligy nabídlo vyrovnanou bitvu trvající bezmála 140 minut. Šestý nejdelší duel v historii NHL rozhodl třináct sekund před koncem čtvrté nastavené dvacetiminutovky nejproduktivnější hráč Panthers ve vyřazovacích bojích. Tkachuk se k puku dostal po dobré práci Sama Bennetta, vybruslil si do střelecké pozice a překonal gólmana Frederika Andersena.

„Je to gól, kterého si cením asi nejvíc v dosavadní kariéře. Jsem rád, že jsme to ukončili ještě před koncem čtvrtého prodloužení, protože sil už nebylo mnoho. Odehráli jsme prakticky dva celé zápasy. Je skvělé, že jsme to zvládli,“ řekl střelec.

„Je to ten nejhorší způsob, jakým v play off prohrát,“ litoval po hokejovém maratonu trenér Hurricanes Rod Brind’Amour. „Byl to ale teprve první zápas série. Doplníme síly a na další duely se připravíme nejlépe, jak to jen půjde,“ dodal.

Oba týmy odehrály nejdelší utkání v klubové historii. Vše ale mohlo být jinak, kdyby rozhodčí uznali branku Ryana Lomberga z 63. minuty. Asistent u videa zásah floridského útočníka ze začátku nastaveného času odvolal kvůli nedovolenému bránění gólmanovi. Na rozhodující moment se tak muselo čekat dalších 77 minut.

„I poté, co neuznali můj gól, jsem věděl, že zápas zlomíme na naši stranu. Nečekal jsem, že to bude trvat tak dlouho, ale věřil jsem, že to dokážeme,“ řekl Lomberg, jenž se do sestavy vrátil po osmizápasové pauze způsobené zraněním v horní části těla.

V prodloužení dlouho vládli oba brankáři. Floridský Sergej Bobrovskij v něm zlikvidoval 34 střel, Andersen v brance Caroliny ještě o pět více. Ujal se až 74. pokus, kterým rozhodl Tkachuk. „Oba gólmani odchytali skvělý zápas. Musíme to Bobrovskému trochu ztížit a vytvořit před jeho brankou trochu větší provoz. Takhle jsme z něho zbytečně udělali hrdinu,“ řekl po nejdelším zápase v kariéře Nečas, jenž na ledě strávil 41 a půl minuty.

V základní hrací době se na gól čekalo bezmála 20 minut. První branku vstřelil domácí Seth Jarvis, Florida odpověděla ve druhé třetině v rozmezí dvou minut. Nejprve se prosadil Aleksander Barkov a obrat dokonal Carter Verhaeghe.

Carolina si prodloužení zajistila v úvodu třetí třetiny, kdy se v přesilovce po Nečasově asistenci prosadil Stefan Noesen. Český útočník v play off zaznamenal sedmý bod (4+3) a posunul si osobní maximum ve vyřazovacích bojích.

Druhý Čech v zápase Radko Gudas rozdal za téměř 37 minut strávených na ledě dvanáct hitů a byl v tomto směru suverénně nejaktivnějším hráčem utkání. „S přibývajícím časem to bylo těžší a těžší, my se ale dokázali přizpůsobit a došli jsme si pro první výhru v sérii,“ uvedl dvaatřicetiletý obránce Panthers.

Několik šancí ke zlomení zápasu měli v prodloužení i Hurricanes, Bobrovskij byl ale vždy proti. „Mohli jsme zápas překlopit na naši stranu, ale nepodařilo se nám to. Byla to skvělá bitva, která naznačila, jakým směrem se tato série bude ubírat. Florida prokázala, že je skvělý tým, který dokáže zvládat těžké zápasy v play off. My se musíme oklepat a připravit na další zápas,“ řekl kapitán Caroliny Jordan Staal.

Série o postup do finále Stanley Cupu bude pokračovat na ledě Caroliny v noci ze soboty na neděli se začátkem ve 2:00 SELČ.