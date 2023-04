David Pastrňák Jágra v NHL nedostihl, za jeho českým rekordem zaostal o gól

David Pastrňák rozhodl o výhře hokejistů Bostonu 5:4 v Montrealu a základní část NHL zakončil s 61 brankami. Za českým rekordem, který drží Jaromír Jágr, zaostal o gól. Havířovský rodák obsadil v souboji o nejlepšího střelce druhé místo za lídrem Edmontonu Connorem McDavidem, který dal o tři branky více.

Pastrňák odehrál v základní části všech 82 utkání a s bilancí 61 gólů a 52 přihrávek skončil v produktivitě soutěže třetí. V historii NHL nasbíral z českých hráčů více bodů jen Jágr, jehož maximem bylo 149 bodů ze sezony 1995/96.

Pastrňák ovládl suverénně klubovou produktivitu a táhl Boston k vítězství v základní části, v níž Bruins překonali rekord NHL v počtu výher (65) i bodů (135). Český útočník v Montrealu asistoval u gólu na 1:1 a v 51. minutě zlomil nerozhodný stav 4:4, když zakončil u levé tyčky souhru celého útoku střelou do odkryté branky. Za svůj výkon byl vyhlášen první hvězdou zápasu.

„Dozvěděl jsem se to až dnes. Neměl jsem tušení,“ uvedl Pastrňák k možnosti vyrovnat Jágrův rekord. „Moje myšlenky jsou ale už úplně jinde než 60 gólů. Užil jsem si se spoluhráči, že jsem skóroval. Bylo to úžasné, ale už myslím na něco naprosto jiného,“ podotkl.

Přikývl, že se už upíná na play off. Bruins se v prvním kole střetnou s Floridou, která je jako jediná porazila v sezoně dvakrát. „Mají skvělý tým. Už hrají nějakou chvíli play off hokej. Bude to zábavná série, těším se,“ řekl Pastrňák.

Floridě ve čtvrtek nestačily tři přihrávky Radka Gudase a podlehla doma Carolině 4:6. Český obránce si připsal dvakrát druhou asistenci při rychlých protiútocích. Zbývající bod získal za dobré napadání, při němž narušil rozehrávku gólmana Frederika Andersena a po jeho pasu zpoza branky vyrovnal z mezikruží Ryan Lomberg na 2:2. Gudas zaznamenal i deset hitů.

Carolina uhájila vítězství v Metropolitní divizi o bod před New Jersey, které otočilo ve Washingtonu z 1:4 a vyhrálo 5:4 v prodloužení. Devils uspěli, přestože šetřili Vítka Vaněčka i Ondřeje Paláta. Na obratu se podílel dvěma góly Erik Haula a zápas rozhodl prvním gólem v NHL obránce Luke Hughes po asistenci svého bratra Jacka.

New Jersey překonalo klubový rekord v počtu výher (52) i bodů (112) a v úvodním kole změří síly s New York Rangers. Carolinu vyzvou Islanders. Zbylou dvojici tvoří ve Východní konferenci Toronto s Tampou Bay, která porazila ve čtvrtek Detroit 5:0. Dvě branky vstřelil Brayden Point a překonal jako pátý hráč sezony hranici padesáti branek.

Stanislav Svozil ozdobil svou premiéru v NHL asistencí, kterou přispěl Columbusu k výhře 3:2 v prodloužení nad Pittsburghem. Dvacetiletý bek strávil při debutu na ledě téměř dvacet minut a šanci dostával i v přesilové hře, v níž byl v 57. minutě součástí kombinace u gólu Emila Bemströma na 2:2. Zápas rozhodl Johnny Gaudreau.

„Je to speciální okamžik, když nastoupíte poprvé v NHL. Dnes jsme měli v utkání čtyři debutanty a všichni si vedli dobře. Byli nadšení, že hrají, cítíte to na střídačce. Bylo to skvělé,“ řekl trenér Columbusu Brad Larsen na adresu nováčků, mezi které patřil i Svozil.

David Kämpf pomohl přihrávkou k vítězství Toronta 3:2 na ledě NY Rangers. Domácí dvě sekundy před koncem sice vyrovnali, ale rozhodčí gól Filipa Chytila neuznali, protože český útočník kopl puk do branky bruslí. Situace jen podtrhla nepovedený výkon Chytila, který si připsal tři záporné body.

David Rittich pustil tři branky z 24 střel a nezabránil porážce Winnipegu 2:4 na ledě Colorada. Karel Vejmelka kryl 19 pokusů při prohře Arizony 4:5 v prodloužení s Vancouverem. Českého gólmana, který inkasoval v první třetině čtyři góly, překonal třikrát Conor Garland. Hattrickem se blýskl i Adrian Kempe a zařídil výhru Los Angeles 5:3 na ledě Anaheimu. Za Arizonu nastoupil podruhé v sezoně útočník Jan Jeník, jeho klub ve středu povolal z farmu v Tucsonu z AHL.

Jonathan Toews se rozloučil s Chicagem gólem při prohře 4:5 v prodloužení s Philadelphií. Dlouholetému kapitánovi vyprší po sezoně smlouva a klub mu novou nenabídl. Diváci jej po utkání odměnili za služby potleskem ve stoje.

„Jsem (z jejich reakce) nadšený,“ uvedl Toews, který dovedl Chicago třikrát k zisku Stanley Cupu (2010, 2013 a 2015). Moc nescházelo, aby rozhodl i prodloužení, ale z úniku neuspěl. „Bylo by perfektní, kdybych poslední zápas zakončil vítězným gólem. Ale neohlížím se zpět, ničeho nelituju. Bylo to perfektní,“ doplnil čtyřiatřicetiletý útočník, který ještě neví, zda bude v NHL příští sezonu pokračovat jinde. Rozlučku mu pokazil Travis Konecny, který řídil výhru Philadelphie čtyřmi body (2+2).

Hokejisté Vegas si zajistili výhrou 3:1 v Seattlu prvenství v Západní konferenci a v úvodním kole play off se střetnou s Winnipegem. Skvělou formu má i Edmonton: porazil San Jose 5:2 a připsal si devátou výhru v řadě. Jeho soupeřem bude ve vyřazovací části Los Angeles.

O složení zbývajících dvou dvojic rozhodne poslední hrací den, v němž bude Colorado usilovat o vítězství v Centrální divizi. Aktuálně ztrácí obhájce Stanleyova poháru bod na Dallas a jeho soupeřem bude Minnesota, nebo Seattle.