Fotbalisté hostí v přímém souboji o Euro Moldavsko, chybět budou tři flamendři

Čeští fotbalisté se v závěrečném zápase kvalifikační skupiny utkají v Olomouci od 20:45 v přímém souboji s Moldavskem o postup na mistrovství Evropy. Domácí tým je jasným papírovým favoritem, ale atmosféru před rozhodujícím duelem narušil incident trojice hráčů Jakuba Brabce, Vladimíra Coufala a Jana Kuchty, kteří navštívili noční klub a museli opustit mužstvo.

Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého mají na druhém místě tabulky na soupeře dvoubodový náskok a k přímému postupu na šampionát v příštím roce jim v posledním letošním zápase stačí uhrát nerozhodný výsledek. Reprezentanti na remízu spoléhat nehodlají a outsidera, s nímž se ale v březnu v Kišiněvě rozešli bez branek, chtějí před vyprodaným stadionem porazit. Moldavané usilují o první účast na závěrečném turnaji.

Outsider z postsovětské republiky ztrácí po páteční remíze 1:1 s vedoucí Albánií ze čtvrtého místa skupiny na Čechy dva body a postup by mu zajistilo jen senzační vítězství. Třetí Poláci už jsou ze hry venku. Pokud by Šilhavého svěřenci na Hané selhali a utrpěli porážku, čekalo by je play off o šampionát, které už mají přinejhorším jisté.

Šilhavému bude k dispozici kapitán Tomáš Souček, jenž v Polsku utrpěl zranění hlavy poté, co do něj v souboji nešťastně kopl protihráč. Osmadvacetiletý záložník dal poslední dvě branky české reprezentace při výhře nad Faerskými ostrovy a remíze v Polsku.

Atmosféru v mužstvu poznamenal noční incident v Olomouci po sobotním přesunu týmu z Varšavy. Zkušení hráči Brabec, Coufal a Kuchta porušili pravidla reprezentace tím, že na Hané vyrazili na diskotéku, kde byli až do ranních hodin, a následně museli opustit kádr. Proti Polsku byli všichni tři v základní sestavě.