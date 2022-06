Fotbalisté se nalétají: MS 2026 bude hostit 11 měst v USA, tři v Mexiku a dvě v Kanadě

Dějišti fotbalového mistrovství světa v roce 2026 bude jedenáct měst ve Spojených státech amerických, tři v Mexiku a dvě v Kanadě. Pořadatelství dnes od světové federace FIFA získala americká města Atlanta, Boston, Dallas, Filadelfie, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, San Francisco a Seattle, v Mexiku se bude hrát v Guadalajaře, Mexiko City a Monterrey, kanadskými hostitelskými městy budou Toronto a Vancouver.

FIFA dějiště zápasů vybrala z 22 kandidátů, neuspěla americká města Cincinnati, Denver, Nashville, Orlando a Washington/Baltimore a kanadský Edmonton. Zatím nebylo zveřejněno, kde šampionát začne či kde se bude hrát finále. „Tohle ještě musíme prodiskutovat a zanalyzovat a potom učiníme v pravý čas rozhodnutí,“ uvedl prezident FIFA Gianni Infantino při oznamovacím ceremoniálu v New Yorku.

Třem severoamerickým zemím přidělila FIFA pořadatelství v červnu 2018, společná kandidatura tehdy dostala přednost před Marokem, které bylo jediným soupeřem. Šampionát premiérově uspořádá více států a poprvé se ho také zúčastní 48 týmů místo dosavadních 32. Odehráno bude 80 zápasů, z toho 60 budou hostit Spojené státy, kde se také odehrají všechny vyřazovací zápasy počínaje čtvrtfinále.

Mexiko jako první stát uspořádá šampionát potřetí, hostilo ho už v letech 1970 a 1986 a i tehdy se hrálo v Mexico City a Guadalajaře; Monterrey bylo dějištěm v pouze v druhém případě. V USA se uskuteční MS podruhé po roce 1994 a atmosféru šampionátu tehdy zažily Boston (Foxborough), Dallas, Los Angeles (Pasadena), New York/New Jersey (East Rutherford) a San Francisco (Stanford). V Kanadě se bude hrát o nejprestižnější fotbalovou trofej poprvé.

Očekává se překonání diváckého rekordu, který drží právě šampionát v USA. Tehdy se v hledištích prostřídalo 3 568 567 diváků, v průměru 68 626 na zápas. Kapacity všech jedenácti amerických stadionů pro turnaj v roce 2026 přesahují 60 000 míst, častěji 70 000. Nejvíc diváků (87 523) aktuálně pojme Estadio Azteca v Mexico City, nicméně osmdesátitisícový stadion v Arlingtonu v Dallasu deklaroval při kandidatuře dokonce kapacitu téměř 93 000 míst.

„Bude to mnohem, mnohem, mnohem větší. Myslím, že tahle část světa ani netuší, co se tu bude v roce 2026 dít. Tyhle tři země budou vzhůru nohama. To bude invaze světa do Kanady, Mexika a Spojených států,“ řekl Infantino.