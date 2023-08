Fotbalistky nelíbat, je to sexuální násilí

Velké pozdvižení vyvolal předseda španělské fotbalové federace Luis Rubiales líbáním hráček při slavnostním ceremoniálu po finále mistrovství světa. Ostrou kritiku sklidil především za chování k Jennifer Hermosové, kterou políbil přímo na ústa. Španělská ministryně pro rovnost Irene Monterová to na sociálních sítích označila za formu sexuálního násilí, Rubiales se dnes za své jednání omluvil.

„Člověk by neměl předpokládat, že políbit někoho bez souhlasu je něco, co se prostě dělá,“ napsala Monterová na sociální síti. „Je to forma sexuálního násilí, kterou my ženy trpíme každý den, která byla dosud neviditelná a kterou ale nesmíme přijmout za normu,“ dodala pětatřicetiletá politička. „Důležitý je souhlas. Jen ano je ano,“ zdůraznila.

No demos por hecho que dar un beso sin consentimiento es algo “que pasa”. Es una forma de violencia sexual que sufrimos las mujeres de forma cotidiana y hasta ahora invisible, y que no podemos normalizar. Es tarea de toda la sociedad. El consentimiento en el centro. Solo sí es sí — Irene Montero (@IreneMontero) August 20, 2023

Znechucení neskrývala ani ministryně pro sociální práva Ione Belarraová. „Všichni jsme si pomysleli: Když tohle udělá před očima celého světa, co asi potom dělá v soukromí? Sexuální násilí na ženách musí skončit,“ napsala.

Lo que todas pensamos, si hacen eso con toda España mirando, qué no harán en privado. La violencia sexual contra las mujeres tiene que terminar. Un abrazo a las CampeonAs! https://t.co/FLExIstMDl — Ione Belarra (@ionebelarra) August 20, 2023

Rubialesovo chování odsoudila i hráčská asociace FIFPRO. „Je nanejvýš politováníhodné, že tak jedinečný okamžik pro hráčky španělského národního týmu, který se odehrál před celosvětovým televizním publikem, poskvrnilo nevhodné chování jednotlivce ve funkci, která nese tolik odpovědnosti,“ uvedla FIFPRO v prohlášení. „Neiniciovaná a nevítaná fyzická gesta vůči hráčkám nejsou vhodná ani přijatelná v žádném kontextu,“ dodala organizace.

Pětačtyřicetiletý Rubiales při slavnostním předávání medailí španělským fotbalistkám, které v nedělním finále MS v Sydney porazily Anglii 1:0, každou hráčku těsně objal a všechny líbal na tváře. Hermosovou ale navíc políbil přímo na ústa. Na videu z šaten novopečených šampionek, které zveřejnil list El Mundo a další média na sociálních sítích, je slyšet, jak Hermosová říká spoluhráčkám, že se jí to nelíbilo.

Po vypuknutí skandálu se dnes Rubiales za své chování omluvil ve videu na sociálních sítích. „Musím přiznat, že jsem udělal velkou chybu. Bylo to bez zlého úmyslu v okamžiku velkého vzrušení. V té době nám to přišlo přirozené, ale z pohledu zvenčí to způsobilo rozruch. Musím se omluvit, poučit se z toho a uvědomit si, že když jsem prezident, musím být opatrnější,“ uvedl Rubiales.

️ , presidente de la @RFEF: "Quiero pedirle que ignore, por favor, el comportamiento irresponsable del presidente de La Liga".



➡️ "Los directivos estamos para tratar de solucionar los problemas". pic.twitter.com/OJaf6gKfRD — RFEF (@rfef) May 22, 2023

Hermosová v pozdějším vyjádření fotbalového svazu pro španělskou tiskovou agenturu EFE incident zlehčila. „Bylo to vzájemné gesto, které bylo naprosto spontánní, vyvolané obrovskou radostí z toho, že jsme vyhráli mistrovství světa,“ citoval svaz Hermosovou. Další otázku na toto téma v rozhlasové stanici COPE Radio už nejlepší střelkyně španělské reprezentace odmítla rozebírat. „Přála bych si, aby vytvořili kontroverzní téma zahrnující někoho jiného. Jsem mistryně světa a to je to, na čem záleží,“ uvedla.