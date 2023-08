Švédské fotbalistky porazily na MS v duelu o bronz domácí Australanky 2:0

Fotbalistky Švédska získaly počtvrté v historii bronz na mistrovství světa a obhájily umístění z předchozího šampionátu. V utkání o třetí místo porazily v Brisbane domácí Australanky 2:0. O branky se postaraly Fridolina Rolföová z penalty a kapitánka Kosovare Asllaniová.

Švédský tým potvrdil stoprocentní úspěšnost v zápasech o bronz. Do vedení třetí tým světového žebříčku poslala ve 30. minutě Rolföová z pokutového kopu, který sudí po konzultaci s VAR nařídila po faulu Clare Huntové na Stinu Blacksteniusovou. Asllaniová náskok pojistila po hodině hry, když zakončila rychlý protiútok.

„Je to skvělý pocit. Od první minuty jsme ukazovaly, že jsme lepším týmem. Tuhle medaili jsme si zasloužily,“ řekla útočnice Barcelony Rolföová.

Pro tým pořadatelské země je i čtvrté místo nejlepším umístěním na světovém šampionátu. Dosud nikdy Australanky neprošly na finálovém turnaji přes čtvrtfinále, letos ale svým tažením pobláznily celou zemi a přitáhly rekordní sledovanost.

„Je smutné, že už to skončilo. Byly to čtyři nejlepší týdny našich kariér. Bylo by hezké, kdybychom se rozloučily vítězstvím. Ale když o tom zapřemýšlíme, uvědomíme si, jak úžasné to bylo,“ konstatovala kapitánka domácího výběru Sam Kerrová.

O titul se ve finále v neděli utkají Angličanky se Španělkami.

Fotbalové MS žen vydělalo přes 12 miliard korun, FIFA na turnaji neprodělá

Šéf Mezinárodní fotbalové federace (FIFA) Gianni Infantino v pátek uvedl, že mistrovství světa žen v Austrálii a na Novém Zélandu vydělalo přes 570 milionů dolarů (více než 12,6 miliardy korun). FIFA tak díky této částce na turnaji neprodělala. Infantino o tom informoval na shromáždění ženského fotbalu v Sydney.

Ženský šampionát se poprvé hraje ve formátu s 32 týmy místo předchozích 24. „Ozvaly se některé pochybovačné hlasy, jestli to nebude stát až moc, že na příjmech nevyděláme tolik, že budeme muset turnaj dotovat. Náš postoj byl takový, že pokud bude třeba přispět, tak to uděláme, jelikož to udělat musíme,“ prohlásil Infantino, jenž vede FIFA od února 2016.

„Tento šampionát ale ve skutečnosti vygeneroval na příjmech přes 570 milionů dolarů, takže jsme pokryli náklady. Nepřišli jsme o žádné peníze a na celosvětové úrovni jsme měli druhý největší příjem ze všech sportů, samozřejmě až na mistrovství světa mužů,“ řekl třiapadesátiletý funkcionář, který má švýcarské i italské občanství. Loňský podzimní šampionát v Kataru přinesl FIFA zisk 5,8 miliardy dolarů (přes 128 miliard korun).

Zatímco FIFA mezi účastníky mužského turnaje rozdělila 440 milionů dolarů (více než 9,7 miliardy korun), u žen je to 152 milionů dolarů (3,4 miliardy korun). „Všem ženám říkám, že máte sílu to změnit. Vyberte si ten správný boj. Dál tlačte, sněte a jděte si za úplnou rovností. Nejen za stejným podílem na mistrovství světa. Tím směrem už jdeme, ale nevyřeší to všechno. Je to jen jeden měsíc každé čtyři roky a týká se to jen několika hráček z tisíců,“ mínil Infantino.

Pořadatelé aktuálního šampionátu už v jeho průběhu prohlásili, že se turnaj stane nejnavštěvovanějším v historii a pravděpodobně překoná i rekord v průměrné návštěvnosti na utkání.