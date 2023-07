Fotbalistky Nového Zélandu s českou trenérkou zahájily světový šampionát historickou výhrou

Zápasu předcházela minuta ticha za oběti střelby, ke které v Aucklandu došlo jen pár hodin před zápasem. Při incidentu nedaleko hotelu norské reprezentace zemřeli tři lidé včetně útočníka.

Utkání na stadionu Eden Park, který kvůli střelbě provázela zpřísněná bezpečnostní opatření, sledovalo 42 137 diváků. Jde o rekordní návštěvu na novozélandském fotbale.

O vítězství domácího výběru rozhodla ve 48. minutě Hannah Wilkinsonová. V úplném závěru mohl Nový Zéland zpečetit vítězství z pokutového kopu za hru rukou, ale Ria Percivalová penaltu v 90. minutě neproměnila.

Rozhodčí o nařízení penalty rozhodla až po zhlédnutí videa. Verdikt poté poprvé vysvětlila divákům přímo na stadionu v souladu s novým pravidlem, které bylo na zkoušku zavedeno v lednu.

Na premiérové výhře Nového Zélandu na mistrovství světa v historii se zahozená penalta nijak nepodepsala. Domácí fotbalistky se jí dočkaly při šesté účasti, v patnácti předchozích zápasech na šampionátech jen třikrát remizovaly.

Vstup do turnaje zvládla i druhá pořadatelská země Austrálie. V Sydney si před 75 784 diváky poradila 1:0 s Irskem, které se na šampionátu představilo poprvé v historii. Jedinou branku dala z penalty v 52. minutě Stephanie Catleyová.

Austrálie uspěla i bez kapitánky Sam Kerrové, která bude chybět minimálně i v dalším utkání ve skupině s Nigérií. Nejlepší střelkyně v historii reprezentace si den před zápasem poranila v tréninku lýtko.

Na devátém mistrovství světa fotbalistek útočí na zlatý hattrick reprezentantky USA, které ovládly předchozí dva turnaje a se čtyřmi triumfy jsou nejúspěšnějším týmem historie. Premiérový šampionát na jižní polokouli se hrajě poprvé v rozšířeném formátu se 32 týmy.

With the @FIFAWWC kicking off this Thursday, our @TheMatildas have a message for those who paved the way. For those who broke down barriers and fought for progress. For the past. For the future.



For those within our football community, our fans, our sponsors, our politicians,… pic.twitter.com/gVImezbX30