Fotbalová Liga národů: Čechům vylosovali Španělsko, Portugalsko a Švýcarsko

Čeští fotbalisté ve třetím ročníku Ligy národů narazí ve druhé skupině elitní Ligy A na dva giganty z Pyrenejského poloostrova. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého se mohou těšit na souboje s mistrem světa z roku 2010 Španělskem a evropským šampionem z roku 2016 Portugalskem, jehož dres obléká hvězdný útočník Cristiano Ronaldo. Zbylým soupeřem národního celku bude Švýcarsko. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském sídle UEFA v Nyonu.

Soutěž nahrazuje přípravné zápasy a reprezentacím také dává dodatečnou šanci zabojovat o účast na závěrečných turnajích. Český celek si zajistil postup mezi elitu vloni na podzim, kdy vyhrál skupinu B2.

Třetí ročník Ligy národů začne v červnu příštího roku, kdy jsou netradičně na programu čtyři kola. Zbývající dva zápasy se odehrají v září. Final Four pro vítěze čtyř skupin Ligy A se uskuteční v červnu 2023. Vítězové skupin úrovní B, C a D postoupí do vyšší ligy, naopak poslední celky s výjimkou „déčka“ sestoupí. UEFA zatím nerozhodla, jak se soutěž promítne do kvalifikace o příští mistrovství Evropy, které se uskuteční v roce 2024.

V prvních dvou ročnících Ligy národů si reprezentanti zahráli Ligu B, tentokrát se ale mohou těšit na atraktivnější soupeře. Velkým lákadlem bude souboj s šestatřicetiletým kanonýrem Manchesteru United Ronaldem, který za portugalský národní tým zaznamenal 115 branek a drží reprezentační střelecký rekord.

S Portugalskem se český celek naposledy utkal na Euru v roce 2012 v Polsku, kde ve čtvrtfinále podlehl 0:1 právě Ronaldovým gólem. Na kontinentálním šampionátu o čtyři roky dříve reprezentanti prohráli se soupeřem z Pyrenejského poloostrova 1:3, naopak na Euru 1996 díky památnému lobu Karla Poborského zvítězili ve čtvrtfinále 1:0.

Na mistry světa z roku 2010 Španěly naposledy český tým narazil na evropském šampionátu před pěti lety a na úvod skupiny prohrál gólem v závěru 0:1. V roce 2011 reprezentanti prohráli i oba vzájemné duely v kvalifikaci.

Španělé v novodobé éře v letech 2008 a 2012 vyhráli mistrovství Evropy, v poslední době ale procházejí generační obměnou. Na letním Euru vypadli v semifinále, na podzim ve Final Four minulého ročníku Ligy národů obsadili druhé místo za vítěznou Francií.

Se Švýcarskem se český tým naposledy utkal na evropském šampionátu v roce 2008, kdy měl výběr ze země helvétského kříže stejně jako Portugalsko ve skupině. Reprezentanti tehdy zvítězili gólem Václava Svěrkoše 1:0. Na letním Euru Švýcaři stejně jako Češi došli do čtvrtfinále, kde vypadli na penalty se Španělskem.

Češi jsou s losem spokojení

„Los se mi na papíře velice líbí. Uvidíme, jak to bude vypadat na hřišti. Věřím, že ve skupině budeme hrát důstojnou roli a ukážeme, kam jsme se jako tým za poslední roky posunuli, a dokážeme, že v Lize A jsme právem,“ řekl brankář Tomáš Vaclík v nahrávce pro média.

„Už nyní se těším na zápasy, protože budou atraktivní jak pro diváky, tak pro nás. Zároveň věřím, že můžeme být v naší skupině úspěšní,“ prohlásil reprezentační kapitán a záložník West Hamu Tomáš Souček.

„Je to hodně zajímavá skupina v čele s Portugalskem a jeho hlavní hvězdou Cristianem Ronaldem. Určitě to bude solidní prověrka pro náš tým a každý zápas bude mít vysokou úroveň,“ doplnil další středopolař Michal Sadílek z Twente Enschede.

Vaclík chtěl za soupeře právě Švýcarsko, kde čtyři roky působil v Basileji. „Přál jsem si Švýcary, což mi vyšlo a jsem za to rád. Portugalsko a Španělsko jsou skvělé týmy a velká jména. Moc se na to těším. Ani s jedním týmem jsme v poslední době nehráli, takže to bude určitě zajímavé, že poznáme nové soupeře, hráče a města,“ uvedl gólman Olympiakosu Pireus.