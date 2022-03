Fotbalová reprezentace se ve čtvrtek proti Švédsku bude muset obejít bez Schicka a Pavlenky

Z nominace české fotbalové reprezentace na čtvrteční semifinále play off o mistrovství světa proti domácímu Švédsku podle očekávání vypadl klíčový útočník Patrik Schick, který nestihl doléčit zranění. Ze zdravotních důvodů se omluvil také brankář Jiří Pavlenka.

Dodatečnou pozvánku před začátkem srazu dostali nováčci útočník Václav Jurečka ze Slovácka a sparťanský gólman Milan Heča. Vedení reprezentace o tom informovalo v tiskové zprávě.

Schick po svalovém zranění ještě nenastoupil za Leverkusen a v klubu se teprve bude vracet do plného tréninku. Podle reprezentačního trenéra Jaroslava Šilhavého není vyloučené, že by se k národnímu týmu připojil v případě postupu přes Švédsko na finále play off o účast na šampionátu v Kataru proti Polsku. To by český celek odehrál příští úterý rovněž na soupeřově půdě. Poláci prošli do finále bez boje poté, co bylo kvůli invazi na Ukrajinu vyloučeno Rusko.

„Věřili jsme, že Patrik bude k dispozici. Před týdnem začal trénovat, ale do plného tréninku s týmem se nakonec zapojí až teď. Je to pro nás velká ztráta. Ale jsme domluvení, že bychom se v případě postupu do finále spojili a řekli si, jaký je Patrikův stav před zápasem v Polsku. Existuje tak možnost, že by se připojil v průběhu srazu,“ uvedl Šilhavý.

Kvůli zranění bude scházet i brankář Pavlenka. Gólman druholigových německých Brém přišel ze zdravotních důvodů i o letní mistrovství Evropy, kde reprezentace došla až do čtvrtfinále, a jeho návrat do národního týmu se odkládá. Naopak v nominaci zůstal útočník Tomáš Pekhart. Dvaatřicetiletý hráč v sobotním utkání polské ligy za Legii Varšava střídal už v prvním poločase, ale jeho zranění není vážné.

Místo Schicka dostal dodatečně premiérovou pozvánku Jurečka. Sedmadvacetiletý útočník Slovácka prožívá nejlepší sezonu v kariéře a s 12 góly v ligovém ročníku mu patří druhé místo v tabulce kanonýrů. Poprvé byl do reprezentačního „áčka“ povolaný také gólman Heča, který dnes slaví 31. narozeniny a odchytal poslední dva zápasy za Spartu.

Reprezentace se dnes kolem poledne sešla v Praze. V Česku už je útočník Lokomotivu Moskva Jan Kuchta, jenž už v neděli přicestoval oklikou, neboť kvůli invazi na Ukrajinu platí zákazu letů z Ruska do zemí Evropské unie. Bývalý slávistický kanonýr se ale vzhledem k dnešní svatbě připojí k mužstvu až v úterý.

„Honza měl svatbu naplánovanou dlouho dopředu ještě v době, kdy ani nebyl v reprezentaci. V neděli absolvoval program, který čeká ostatní hráče. Od úterního rána bude naplno k dispozici reprezentaci. Věříme, že bude na tomto srazu i díky svatbě v takové psychické pohodě, že nám pomůže v boji o postup na mistrovství světa,“ uvedl manažer reprezentace Libor Sionko.

Později se kvůli dopravě připojí k týmu obránce Jakub Brabec z Arisu Soluň. Reprezentanti v pondělí odpoledne na Strahově absolvují úvodní trénink, někteří hráči budou mít individuální regenerační program. Mužstvo také čeká první videopříprava. V úterý odpoledne se už národní tým přesune k utkání ve Švédsku, které se bude hrát v Solně poblíž Stockholmu.

Schick a Pavlenka rozšířili už tak velmi rozsáhlou marodku. Kvůli zdravotním problémům scházejí také Vladimír Coufal, Ondřej Čelůstka, Tomáš Kalas, Jan Bořil, Petr Ševčík, Matěj Vydra či brankář Aleš Mandous. Po dlouhých zraněních se teprve postupně vracejí David Hovorka, Ondřej Kúdela, Filip Novák, Lukáš Provod nebo Václav Černý. Pavel Kadeřábek nedávno ukončil reprezentační kariéru a gólman Ondřej Kolář se z osobních důvodů z národního celku omluvil.