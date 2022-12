Fotbaloví šampioni jsou zpátky v Argentině, triumf oslaví s fanoušky

Tisíce fanoušků přivítaly uprostřed noci argentinské fotbalové mistry světa po příletu do Buenos Aires. Šampioni v čele s Lionelem Messim vystoupili z letadla krátce před třetí hodinou ráno místního času. Oslavy titulu v argentinské metropoli jsou naplánovány na odpoledne. Prezident Alberto Fernández vyhlásil na dnešek státní svátek, aby země mohla třetí argentinský triumf na mistrovství světa oslavit.

Zlatou trofejí zamával fanouškům při výstupu z letadla Messi. Fotbalistům na uvítanou zahrála rocková skupina La Mosca skladbu „Muchachos“, kterou napsal jeden z fanoušků na melodii staré písně kapely a jež se pro argentinské příznivce stala neoficiální hymnou mistrovství světa v Kataru. Poté se výprava přesunula pomalou jízdou v otevřeném autobusu, z kterého zdravila čekající fanoušky, do sídla argentinské fotbalové asociace.

Argentinští reprezentanti byli doma netrpělivě očekáváni. Cestu jejich speciálu sledovalo na leteckém radaru na internetu téměř 200 000 lidí. Fotbalisté přespí v sídle asociace a naberou síly na odpolední oslavy na tradičním místě u obelisku na Náměstí republiky.

Argentina ovládla šampionát potřetí, předchozí tituly získala v letech 1978 a 1986. V nedělním dramatickém finále porazila obhájce prvenství z Francie po výsledku 3:3 a 4:2 po penaltovém rozstřelu.

Nejvíc mistrů světa mezi kluby má dál Juventus, přibyli Di María a Paredes

Díky triumfu argentinských fotbalistů si Juventus upevnil pozici klubu s nejvíce mistry světa. Se zlatými medailemi z Kataru se do Turína vrátí Ángel di María a Leandro Paredes. Počet mistrů světa, kteří v době vítězství na MS oblékali dres slavného italského celku, tím podle magazínu Kicker stoupne na 27. Druhý v pořadí je Bayern Mnichov s 24 světovými šampiony, následuje Inter Milán s 21 včetně letošního mistra světa Lautara Martíneze.

Kdyby nedělní finále vyhrála Francie a obhájila titul, Juventus by o svůj primát přišel. Do elitní společnosti by místo Di Maríi a Paredese přibyl jen Adrien Rabiot, zatímco Bayern by se mohl pyšnit čtyřmi novými šampiony - Lucasem Hernandezem, Dayotem Upamecanem, Benjaminem Pavardem a Kingsleym Comanem.

Přehled fotbalových mistrů světa z Juventusu:

1934 - Itálie: Luigi Bertolini, Felice Borel, Umberto Caligaris, Gianpiero Combi, Giovanni Ferrari, Luis Monti, Raimundo Orsi, Virginio Rosetta, Mario Varglien

1938 - Itálie: Alfredo Foni, Pietro Rava

1982 - Itálie: Dino Zoff, Antonio Cabrini, Claudio Gentile, Gaetano Scirea, Marco Tardelli, Paolo Rossi

1998 - Francie: Didier Deschamps, Zinédine Zidane

2006 - Itálie: Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro, Alessandro Del Piero, Mauro Camoranesi, Gianluca Zambrotta

2018 - Francie: Blaise Matuidi

2022 - Argentina: Ángel di María, Leandro Paredes