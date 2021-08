Fotbalový útočník Lionel Messi po 21 letech končí v Barceloně

Hvězdný fotbalový útočník Lionel Messi končí v Barceloně, za kterou hrál celou kariéru. Klub uvedl, že se sice s čtyřiatřicetiletým Argentincem dohodl na novém kontraktu, smlouva ale nemohla být podepsána kvůli finančním pravidlům španělské ligy.

„Ačkoli FC Barcelona a Lionel Messi dospěli k dohodě a obě strany měly jasný zájem podepsat dnes nový kontrakt, nemohlo k tomu dojít kvůli finančním a administrativním překážkám (pravidla španělské ligy). Výsledkem této situace je, že Messi nezůstane v Barceloně. Obě strany hluboce litují toho, že přání hráče a klubu nakonec nebudou naplněna,“ uvedla Barcelona v prohlášení na webu.

Klub podle auditu tíží dluh dosahující 1,173 miliardy eur (téměř 30 miliard korun). Barceloně se nepodařilo snížit výdaje na platy hráčů tak, aby se udržela v rámci regulí finanční fair play španělské ligy.

Messi je v Barceloně od 13 let a poté, co se v roce 2004 přesunul do A týmu, odehrál 778 zápasů a vstřelil 672 branek. Suverénně je tak nejlepším střelcem v klubové historii. S Barcelonou Messi mimo jiné vyhrál čtyřikrát Ligu mistrů a desetkrát španělskou ligu, celkem s klubem získal 35 trofejí.

„Barcelona vyjadřuje hráči srdečný vděk za jeho přínos k růstu klubu a přeje mu vše nejlepší do budoucna v jeho osobním i profesním životě,“ stojí v prohlášení. Kde bude Messi v kariéře pokračovat, není jasné. Šestinásobný držitel Zlatého míče je dlouhodobě spojován s bohatými kluby Paris Saint-Germain a Manchester City, kde trénuje jeho bývalý kouč z Barcelony Pep Guardiola.

Messi už byl na odchodu z katalánského klubu před rokem po skončení sezony 2019/20, v níž Barcelona zůstala bez trofeje a ve čtvrtfinále Ligy mistrů utrpěla debakl 2:8 od Bayernu Mnichov. Tehdy jeho nespokojenost s vedením klubu vyvrcholila žádostí o odchod zaslanou faxem.

Z Barcelony chtěl odejít zadarmo na základě klauzule ve smlouvě. Tu však podle klubu a vedení španělské ligy musel uplatnit do 10. června 2020, což neudělal. Nakonec se rozhodl v dresu „Blaugrana“ pokračovat, jelikož se nechtěl s klubem soudit.

Na konci letošního června mu vypršel čtyřletý kontrakt, který mu údajně vynesl 138 milionů eur za sezonu (3,5 miliardy korun). Španělská média v červenci přišla s tvrzením, že se rodák z Rosaria, který mezitím triumfem na mistrovství Jižní Ameriky ukončil čekání na první trofej s reprezentací, dohodl s Barcelonou na nové pětileté smlouvě, a navíc přistoupil na snížení platu o 50 procent.

Barcelona byla jedním z nejvíce postižených klubů koronavirovou pandemií, její příjmy loni klesly o 125 milionů eur (3,17 miliardy korun). Podle médií se klub snaží dohodnout se svými nejlépe vydělávajícími hráči, jako jsou Gerard Piqué, Sergio Busquets a Sergi Roberto, na snížení platu o 40 procent výměnou za prodloužení kontraktu. Dalších hráčů s vysokými mzdami, jako jsou Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho, Samuel Umtiti a Martin Braithwaite, se klub chce údajně zbavit, ale zatím nenašel zájemce.