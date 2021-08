Hvězda NHL v Olomouci. Tak dobrý hráč se ještě z Ameriky nevracel

Mohl pokračovat v NHL, zájem by o něj byl. David Krejčí ale řekl ne a rozhodl se pro návrat domů. Od příští sezony bude šikovný centr a především žijící legenda Bostonu těšit diváky na českých stadionech. Zámořskou kariéru ukončil a míří kvůli dětem do Olomouce. Zařadil se tak mezi suverénně nejlepší hráče, kteří se kdy do tuzemska z nejprestižnější světové ligy vraceli. Kdo jsou ti další?

Vidět na českých kluzištích největší české hokejové hvězdy už jsme v minulosti mohli díky termínu zvanému výluka. Rozbroje mezi hráči a NHL v minulosti způsobily, že sezona v zámoří začala se zpožděním, případně vůbec, a evropští hráči tak brusle nazuli ve svých domovinách.

Aby se ale hráč té nejvyšší úrovně domů vracel nadobro, to už tak často nebývá. I proto zpráva o Krejčího návratu vyvolala u veřejnosti takový poprask. Stále je druhým nejlepším středním útočníkem Bruins, na stole měl návrh nové smlouvy, a i kdyby se s Medvědy nedomluvil, jiný klub v zámořské lize by ho jistě uvítal s otevřenou náručí. On ale Americe zamával a od září už bude sbírat body v extralize.

Podobné případy v minulosti najdeme, asi nikdy v historii se ale krajánek domů nevracel s image takové hvězdy a tak chtěného hráče. Skvělé služby v extralize ještě mnoho let v dresu Sparty a pak Liberce odváděl například Petr Nedvěd, jeho poslední sezona v zámoří však byla poskvrněna trejdem z Philadephie do Edmontonu Oilers i přesunem na farmu.

Jiného talentovaného útočníka Martina Ručinského, který se před šesti lety s Litvínovem dočkal vytouženého extraligového zlata, pro změnu v posledních sezonách v NHL trápila zranění a odehrál jen něco okolo 40 zápasů. Z tohoto pohledu hvězdnější tak byl návrat jeho jmenovce Straky, jehož kroky vedly po sezoně 2007/08 z Manhattanu do Plzně.

Do mizerného klubu, který v extralize skončil předposlední, odcházel jako zástupce kapitána New York Rangers, pátý nejproduktivnější hráč mužstva v základní části, a dokonce třetí v kanadském bodování v rámci play off. Straka do extraligy zamířil ve chvíli, kdy na nejlepší ligu světa ještě stále měl.

Totéž rozhodně platí i o Krejčím – jeden z hlavních strůjců vítězství ve Stanley Cupu v roce 2011 si stále udržuje vysoký standard a jeho šikovné ruce i herní přehled si v extralize rozhodně najdou obecenstvo. Není pochyb o tom, že by se o něj rády porvaly Sparta či Třinec a jistě by za jeho služby neváhaly vysolit nesmyslné peníze. On ale coby rodák ze Šternberka míří do Olomouce, hokejovou radost bude rozdávat v nechvalně proslulé plecharéně. I za to mu patří obdiv.