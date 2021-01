Hertl si skoro rok nezahrál zápas, měl ale dost čase léčit zdravotní neduhy

Hokejový útočník Tomáš Hertl ze San Jose už netrpělivě vyhlíží start nové sezony NHL. Má za sebou úmorně dlouhé období přípravy, které však mohl využít k doléčení zdravotních neduhů. Vévodily jim přetržené vazy v levém koleni, kvůli nimž ukončil sedmadvacetiletý pražský rodák sezonu ještě před začátkem koronavirové krize a musel na operaci.

Zdravotně se nyní cítí dobře, netrápí ho koleno ani loket, s nímž měl v minulém ročníku také problémy. "Byl čas vše doléčit. Ta pauza mi pomohla, že jsem se mohl dát v klidu dohromady a měl jsem dost času, abych se připravil. Nemusel jsem pospíchat. Všechno drží, nic mě nebolí a cítím se, jak mám. Těmi tréninky se snažím dostat do herního stylu, vždyť zápas budu hrát skoro po roce," řekl Hertl v on-line rozhovoru novinářům.

"Po těch měsících, kdy člověk je na ledě třeba jen se čtyřma klukama a hraje takový ten letní hokej, se do toho musíte dostat. Zdraví mě teď nijak netrápí. Věřím, že budu moct odehrát všech 56 zápasů (základní části) a nebudu se s ničím potýkat," vyhlížel Hertl start sezony, která začne ve středu 13. ledna. Sharks ale nastoupí až den poté.

Nebyl navíc jediným z tahounů mužstva, koho zdravotní potíže sužovaly. Sharks však část sezony před koronavirovou pauzou nevyšla, byli proto jedním ze sedmi celků, jichž se netýkalo dohrání ročníku.

"Myslím, že nám pauza pomohla, jak jsme v létě nehráli. Erik Karlsson měl potíže s třísly a byl na operaci, Logan Couture měl také nějaké problémy, ale všichni přijeli zdraví a už se nemohou dočkat. Co vím, tak by všichni měli být stoprocentně v pořádku na startu sezony. Věřím, že to tak i zůstane a mohly by se nám ty problémy taky jednu sezonu vyhnout," přál si Hertl.

Trenér Bob Boughner od něho očekává, že ještě o něco vyroste ve vůdčí roli. "Říkal, že na ledě to dokazuju, ale chtěl by po mně, když už tady nejsou Pavelski nebo Thornton, abych promluvil i v kabině. Od začátku kempu to taky dělám. Normálně si myslím, že mluvím dost, ale snažím se ještě víc. Snažím se pomoct mladším klukům na ledě i při zařizování některých věcí, co jsou třeba," přiblížil Hertl.

Sám se s rolí lídra sžívá postupně, ale do jisté míry automaticky. "Když tady byli Pavelski či Thornton, byli to kapitáni a velká jména... Ty poslední dva roky už to bylo ale jiné, když jsem věděl, že jsem jeden z lídrů, měl jsem hodně času na ledě a dostal jsem vlastně i 'áčko' na dres. Člověk se na to musí připravit a snaží se pochytit, co ti kluci dělali. S Pavelskim jsem si včera i telefonoval, tak jsem se i na něco zeptal. Sám 'Pav' říkal, že i ve svých šestatřiceti letech se pořád učí, že i jako lídr se musíte učit," uvedl Hertl.

Kvůli opatřením spojeným s bojem proti koronaviru v Kalifornii se Sharks musí připravovat v Arizoně, kde také zahájí boje o body. "Každý den chodíme na covid test, jinak to je na trénink a zase zpátky na hotel, kde jsme jinak celou dobu. Pravidla jsou přísná a moc toho dělat nemůžeme," přiblížil Hertl.

"Bojujeme s těžšími podmínkami, než jsme zvyklí, ale je třeba se připravit. Máme dvě skupiny, jsme v tréninkovém centru, ale nemáme takové to domácí zázemí, přecházíme na led bez bruslí a s maskami. I když se kustodi snažili udělat maximum, abychom to pohodlí měli, není to přece jen takové," doplnil Hertl.

Týmy NHL čeká po přípravných kempech rovnou naostro vstup do sezony, tentokrát mimořádně bez přípravných utkání. "Je to zvláštní, jak je to celé posunuté. V prosinci jsem si říkal, že to už není možné. Trénoval jsem nonstop od února pořád dokola bez vidiny toho, kdy se začne. Najednou se řeklo, že za tři týdny začíná kemp, tak jsem si říkal, zda jsem dobře připravený," připomněl své pocity Hertl.

Zkrácená základní část, přerozdělené složení divizí a zápasy jen uvnitř nich, prázdná hlediště... Nejlepší hokejovou ligu světa čeká bezpochyby další velmi neobvyklá sezona.

"Je to určitě něco jiného. I v tom ohledu, že půjdeme rovnou do ostrých zápasů. Nebude to určitě jednoduché bez přípravných zápasů, protože když hrajeme proti sobě, tak to není ono. Ale pro všechny týmy je to stejné. Už se ale těším, protože příprava byla strašně dlouhá. Nikdy mi nevadilo makat, ale po jedenácti měsících, co člověk chodí do posilovny a připravuje se, se vážně těším na nějaký zápas," prohlásil Hertl.

Hertl si díky odloženému startu NHL mohl užít čas se synem

Odložený start nové sezony NHL umožnil Tomáši Hertlovi strávit cenný čas s rodinou. Sedmadvacetiletý útočník San Jose se stal koncem října poprvé otcem. V období, kdy už by se za normálních okolností bez koronavirové krize bojovalo o body, si tak mohl s manželkou Anetou naplno vychutnávat rodičovskou roli a koncem roku také Vánoce.

"Mohl jsem si to užít, když jsme nehráli. Měl jsem dva měsíce, kdy jsem mohl pomáhat a věnovat se všemu, než jsme se vrhli sem na kemp. Užili jsme si to, byla pohoda, i když to bylo zároveň takové loučení, protože pak brzo po Vánocích jsme letěli sem do Arizony. Byly to však super Vánoce takhle poprvé ve třech," řekl Hertl v on-line rozhovoru s novináři.

Do Arizony musel celý tým přesídlit kvůli opatřením spojeným s bojem proti koronaviru v Kalifornii. A Hertl zůstal po období, kdy si plnými doušky vychutnával blízkost manželky i synka Tobiase, sám. "Určitě to není jednoduché, když ho člověk viděl pravidelně každý den a zvykl si na to," netajil Hertl, jak mu jeho nejbližší schází.

"Když jsme se dozvěděli, že budeme muset do Arizony, tak jsme se domluvili s manželkou, že poletí domů. Nejenže by byla sama (v San Jose), ale i rodiče nemůžou teď letět do Ameriky. Kdybychom čekali, tak ho uvidí, až když mu bude sedm osm měsíců, takže tam letěla hodně i kvůli nim. Má tam teď velkou pomoc, kterou jsme neměli, protože jsme na to byli sami," vysvětlil Hertl.

Tobiasovy životní pokroky sleduje alespoň na dálku. "Manželka posílá fotky. Je mu něco přes dva měsíce, začíná se smát, dělá zvuky, voláme si. Je to tak to jediné, na co můžu koukat, protože jinak to tady není úplně zábava, jak jsme jen zavření na hotelu, ale nedá se nic dělat. Holt teď jako jediní nemůžeme trénovat doma, musíme být tady, tak se tomu musíme naplno věnovat," konstatoval Hertl.

Oči se mu rozzářily i při vzpomínce na nedávné dny vánočních svátků. "Říkal jsem, jak se přecpu, ale když řekli, že brzo začíná kemp, člověk se musel trošku hlídat. Cukroví jsme měli od léta, kdy nám ho napekla babička a zmrazili jsme si ho. Naštěstí ho bylo relativně málo, až jsem si říkal, že ho mohlo být víc," smál se vyhlášený labužník.

"Jinak to ale byla klasika se vším všudy. České pohádky, řízek, salát, všechno bylo. Jen už to nebylo tak jednoduché jako dříve, kdy si člověk 24. prosince lehnul a díval se na televizi. S malým když člověk dokouká jeden film, tak je šťastný, protože každou chvíli něco potřebuje. Ale bylo to super, že jsme si mohli Vánoce takhle užít," dodal Hertl.