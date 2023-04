Hokejisté Hradce jsou poprvé ve finále extraligy

Hokejisté Hradce Králové postoupili poprvé do finále extraligy a slaví historický úspěch. Mountfield vyhrál v rozhodujícím sedmém utkání semifinále na ledě Vítkovic 2:1 v prodloužení a dotáhl úspěšně sérii, v které vedl už 3:0 na zápasy. V čase 78:04 rozhodl v přesilové hře slovenský útočník Oliver Okuliar a Východočeši v úterý začnou doma boj o zlato proti Třinci.

Hradec má tak jistý zisk druhé medaile v historii po bronzu z roce 2017. Radoval se v nejdelší sérii v historii, která trvala 577 minut a 53 sekund čisté hry.

Vítkovice jako třetí tým v historii dotáhly ztrátu tří utkání v sérii, ale nestaly se prvním, kdo ji dokázal i otočit. Po druhém místě v základní části skončily bez medaile, protože na bronz dosáhl po semifinálovém vyřazení nejlepší tým dlouhodobé soutěže Pardubice.

Do sestavy Vítkovic se vrátil americký bek Willie Raskob místo Matěje Prčíka. Za hosty oproti minulému zápasu nenastoupili bek Patrik Marcel a útočník Martin Štohanzl a zařadili se forvardi Radek Pilař a Matěj Chalupa, který si připsal 200. zápas v extralize.

V 3. minutě přišel kouč Miloš Holaň o obránce Gewieseho, jehož trefila střela McCormacka a nejproduktivnější hráč Vítkovic v play off opustil led na nosítkách a zamířil do nemocnice. V polovině třetí třetiny se na kostce na stadionu ukázala fotografie jeho pozdravu z lůžka.

Hned vzápětí se ocitl v první šanci po Miškářově přihrávce zpoza branky hostující Zachar, ale Stezka zakročil. Vítkovický gólman musel zasahovat i po Eberleho teči McCormackova pokusu. Machovského ohrozil až po deseti minutách hry po Krenželokově přihrávce Koch a brankář zasahoval i po střele dalšího beka Stehlíka.

V čase 26:55 se dočkali vedení hosté. McCormack našel z pravé strany na levém kruhu Miškáře, který zamířil do odkryté branky. Útočník, který strávil celou sezonu v prvoligové Jihlavě a nastoupil za Mountfield poprvé až ve druhém duelu semifinále, tak dal třetí gól v šesti zápasech.

Hosté odpověděli v polovině druhé třetiny při Rosandičově vyloučení. Po Lakatošově střele z levého kruhu poslal stínící Kalus vyražený puk bekhendem okolo levého betonu Machovského do branky a připsal si také třetí gól v letošním play off. Vrátit Východočechům náskok mohl po Klímově přihrávce Werek, ale neměl přesnou mušku. Potom se Hradec Králové ubránil při Blainově trestu.

V 47. minutě zahrozil před Stezkou Perret, následně ale zasáhl u mantinelu vysokou holí Stehlíka a Vítkovicím se naskytla třetí početní výhoda v utkání. Šanci otočit skóre v ní měl Kalus, který zblízka Machovského nepřekonal. Na druhé straně měl potom možnost Klíma.

V čase 52:09 měl Mountfield velkou příležitost vrátit se do vedení. Kovář fauloval unikajícího Jergla, který ale z nařízeného trestného střílení po blafáku do forhendu nezvedl puk nad Stezkův pravý beton.

V 55. minutě měl možnost po průniku domácí Krieger, ale po blafáku do bekhendu minul. Stezku prověřil opět Klíma a za Vítkovice měl možnost po tlaku Jarůšek, ale sám před Machovským neuspěl. Prodloužení neodvrátil ani domácí Krenželok, který minul.

V úvodu nastavení sudí Hradil a Stano nevylučovali po Dejově zásahu holí do Jerglova obličeje. V 63. minutě se dostal před Machovského Fridrich, ale hradecký gólman udržel svůj tým ve hře. Mountfield se potom ubránil i při oslabení po trestu za příliš mnoho hráčů na ledě. Potom měli šance hosté, Okuliar netrefil přihrávku Klímy, který se vzápětí ocitl před Stezkou, jenž však zasáhl.

Hosté se dočkali první přesilovky v utkání po Kochově zákroku na Rosandiče a hned ji využili. Okuliar si vybruslil z pravé strany mezi kruhy a přes obránce Grmana překonal Stezku.

Semifinále play off hokejové extraligy - 7. zápas:

HC Vítkovice Ridera - Mountfield Hradec Králové 1:2 v prodl. (0:0, 1:1, 0:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 31. M. Kalus (Lakatoš, Mikuš) - 27. Miškář (McCormack, Gaspar), 79. Okuliar (Kevin Klíma). Rozhodčí: Hradil, Stano (SR) - Ondráček, J. Svoboda. Vyloučení: 1:4. Využití: 1:1. Diváci: 9833 (vyprodáno). Konečný stav série: 3:4.

Sestavy:

Vítkovice: Stezka - Grman, Mikuš, L. Kovář, Koch, J. Stehlík, Gewiese, Raskob - Mueller, Krieger, Jarůšek - Lakatoš, Dej, Roberts Bukarts - M. Kalus, Lindberg, Kotala - L. Krenželok, Chlán, Fridrich. Trenér: Holaň.

Hradec Králové: Machovský - McCormack, Gaspar, Blain, Kalina, F. Pavlík, Rosandič - Eberle, Miškář, Zachar - Jergl, Lalancette, Perret - Werek, Kevin Klíma, Okuliar - Smoleňák, Pilař, R. Pavlík - M. Chalupa. Trenér: T. Martinec.

Finále extraligy mezi Hradcem Králové a Třincem začne v úterý

Finále play off hokejové extraligy mezi Hradcem Králové a Třincem začne v úterý na východě Čech. Obhájce titulů z let 2019, 2021 a 2022 Třinec, který byl po základní části šestý, postoupil v pátek po výhře 4:3 na zápasy nad nejlepším týmem základní části Pardubicemi.

Druhý zápas je na programu ve středu opět v Hradci Králové, pak se série přesune na sobotu a neděli do Třince. Případný pátý zápas by se hrál ve středu 26. dubna v Hradci Králové, šestý je naplánován do třinecké Werk Areny na pátek 28. dubna a nejpozději bude rozhodnuto o dva dny později v hradecké ČPP Aréně.