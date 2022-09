Luxusní posily a tvrdý boj o titul: Hokejová extraliga je zpátky

Pardubice slavící jubileum a toužící po titulu, hladová Sparta s posilou ze zámoří nebo Třinec usilující o historický úspěch. To jsou jen některá lákadla nového ročníku české extraligy, která má dnes a v pátek na programu zápasy prvního kola.

Největší hvězda je pryč. Očekávaná zpráva, která přesto fanouška místního hokeje zamrzela. Útočník Olomouce David Krejčí si své roční působení v tuzemsku neprotáhl a vrátil se do Bostonu. Jde o logický krok, protože na zámořský hokej stále má a na českých kluzištích pochopitelně zbytek osazenstva výrazně převyšoval, extraliga tím ale přichází o velké lákadlo.

Opačným směrem, tedy z NHL domů, se naopak vydalo jiné zvučné jméno – Dominik Simon. Odchovanec Sparty, který zámořskou kariéru spojil především s Pittsburghem, se v čerstvých osmadvaceti vrací na český led. „Hráčů, jako je on, v extralize moc není. Slibujeme si od něj přínos ve spoustě herních oblastí,“ lebedí si sportovní ředitel Pražanů Petr Ton.

Poražení finalisté posledního ročníku půjdou do sezony s novým trenérem Pavlem Paterou a klasicky jen s těmi nejvyššími ambicemi. „Nezříkáme se role, která je Spartě historicky daná – být jedním z favoritů na titul,“ potvrdila na tiskové konferenci generální manažerka klubu Barbora Snopková Haberová.

Stejné cíle bude mít i přemožitel Sparty z jarního finále Třinec. Bohatý klub triumfoval v extralize třikrát v řadě, o titul číslo čtyři už však na lavičce Ocelářů bude usilovat nový trenér. Úspěšného Václava Varaďu, který zatoužil po nových výzvách, nahradil olomoucký Zdeněk Moták.

Dle slov majitele klubu Jána Modera ale úřadující mistry nečeká snadná obhajoba. „Vidím minimálně šest týmů, které budou chtít hrát o titul,“ myslí si. Jedním z nich jsou nepochybně Pardubice. Ty se už od příchodu nového vlastníka Petra Dědka netají těmi nejvyššími ambicemi.

Dynamo posiluje na titul

Aktuální sezona je navíc stou v historii klubu a megalomanský šéf organizace chce v jubilejním ročníku jediné – vytoužený pohár. Dělá pro to opravdu maximum. Vlivem aktuální politické situace řada českých hráčů opustila ruskou KHL a české kluby je mohly angažovat. Právě Pardubice toho využily asi nejvíce.

Reprezentační brankář Roman Will nebo forvardi Tomáš Hyka a Lukáš Sedlák se zkušenostmi z NHL. To je jen zlomek posil, kterými Dynamo láká fanoušky na novou sezonu. Není divu, že pro mnohé je právě východočeský tým hlavním favoritem na titul. S tím ale na předsezonní tiskové konferenci ostře nesouhlasil nový kouč Radim Rulík. „Tlačíte Pardubice do něčeho, do čeho je tlačených dalších osm týmů v lize. Sparta, Třinec, Brno, Liberec… a mohl bych pokračovat,“ rozčiloval se nový týmový lodivod.

Týmů s ambicemi bude jistě řada. Po slabších letech se chce na výsluní vrátit brněnská Kometa, na senzační bronz budou chtít navázat Jihočeši z Motoru s matadory Gulašem a Pechem a prvotřídním gólmanem Hrachovinou, stranou nebudou chtít zůstat ani další. Zajímavé boje lze očekávat i ve druhé polovině tabulky.

Karlovy Vary, které v extralize dlouhodobě dosahovaly lepších výsledků, než na jaké měly rozpočet, převzal nový majitel. Sestupem vždy ohrožené Kladno majitele Jaromíra Jágra zase ohlásilo hvězdnou posilu v podobě mistra světa Jakuba Klepiše. V týmu navíc stále zůstává legendární Tomáš Plekanec. Zejména na něm bude, aby se Rytíři v elitní soutěži udrželi už příští rok.

Kdo pozvedne nad hlavu Masarykův pohár, a kdo naopak zamíří o patro níž, se fanoušci dozvědí až na jaře. Nyní je před nimi víc než padesát týdnů skvělého tuzemského hokeje. Nová sezona i díky zajímavým posilám a ambiciózním majitelům slibuje atraktivní podívanou.