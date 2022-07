České Budějovice šokovaly extraligu. Proč mění tým? A mají šanci na zlato?

Fanouškům nabídli sezonu snů. Hned ve druhém extraligovém ročníku po návratu z první ligy si hokejisté českobudějovického Motoru na krk pověsili cenný kov. Může jihočeský celek na senzační třetí místo navázat a stane se součástí užší české špičky? A proč se úspěšné mužstvo z velké části obměnilo?

Před dvěma lety to konečně vyšlo: Motor se po sedmiletém čekání objevil mezi extraligovou elitou. Euforie však příznivcům vydržela jen krátce - hned úvodní měsíce ukázaly, že se budějovický tým s konkurencí z vyššího patra měřit nemůže. Výsledkem byla sezona bez šance na play off a ostudně nízký počet bodů.

Extraligový ročník číslo dvě ovšem byla úplně jiná káva. Klub si pod vedením nového trenéra Jaroslava Modrého a s výbornými posilami v podobě útočníků Gulaše a Pecha a brankáře Hrachoviny zajistil čtvrté místo po základní části a přímý postup do čtvrtfinále play off. V něm suverénně vyřadil ambiciózní a bohaté Pardubice a v semifinále srdnatě bojoval s pražskou Spartou. Jihočeští borci sezonu zakončili na nečekané třetí příčce.

„Takhle jsme si to nepředstavovali ani v nejhezčích snech. Je to teprve sedmá medaile v historii klubu a první od roku 1993,“ radoval se po úspěchu generální manažer Stanislav Bednařík. Důvodů, že na extraligové stupně vítězů vystoupal s giganty Spartou a Třincem právě Motor, je přitom víc. Výjimečně chytající gólman Hrachovina, fantasticky hrající čtyřicátník Pech, kterému angažmá na jihu po letech v hlavním městě sedlo až nečekaně. A také osoba kouče Modrého, pro kterého šlo přitom mezi seniory o trenérský debut.

„Je úplně jiným typem trenéra než jeho předchůdce Václav Prospal, který byl hodně emotivní. Modrý je tišší, klidnější, což zejména některým starším hráčům může vyhovovat více,“ uvažuje Pavel Pubal, redaktor webu jcted.cz.

Fanoušci jsou po senzačním úspěchu namlsaní, rádi by odteď semifinále play off hráli každý rok. „Letos to parádně vyšlo, za rok nemusí. Třetí místo je něco trochu navíc, což s sebou nese pozitivní i negativní dopady,“ krotil emoce po konci sezony generální manažer Bednařík.

Špička je jinde

Třeba Jiří Novotný, jeden z veteránů, kteří Motor táhli, ale po třetí příčce litoval, že Jihočeši nedošli ještě dál. Ukázal snad letošní ročník, že při vhodné skladbě kádru může nedávný účastník první ligy dojít mezi elitou až do finále? „Úplně bych s tím nepočítal,“ je pesimistický Pubal.

„Časy, kdy extraligu během deseti let vyhrálo osm různých klubů, jsou dávno pryč. Nůžky se rozevřely a špička nahoře odskočila. Sparta, Pardubice i Třinec jsou a budou svými možnostmi a ambicemi jinde. Týmy jako Motor můžou jednou za čas uhrát hezký výsledek, ale v boji o titul se s těmi nejbohatšími měřit nemůžou.“

Fanoušci jsou každopádně zvědaví, jak se celku Jaroslava Modrého povede v nadcházející sezoně. A možná jsou trochu zklamaní, že řada hráčů z úspěšného mužstva už v klubu nepokračuje. Tradičně prostořeký brankář Dominik Hrachovina si dokonce v jednom z rozhovorů ulevil, že nechápe, proč se výborné mužstvo rozprášilo. S tímto pohledem ale Pavel Pubal nesouhlasí.

„Tady bych se vedení klubu zastal. Je třeba si uvědomit, že drtivá většina smluv se uzavírá dejme tomu v lednu a v únoru a v březnu už máte skoro celé mužstvo na další sezonu podepsáno. V té době ale vůbec nevíte, jak dopadnete v té probíhající. Takže je to vždycky trochu loterie,“ vysvětluje redaktor.

„Motor uhrál přímý postup do čtvrtfinále díky bodu z posledního zápasu. Stačilo by, aby prohrál, a už by musel do předkola. Kdyby v něm pak tým vyletěl 0:3 na zápasy a sezona mu skončila týden po základní části, o úspěchu by nemohla být řeč. A fanoušci by se divili, proč mančaft, který to pokazil, v nezměněném složení pokračuje.“

Příznivci jihočeského hokeje se už každopádně těší na novou sezonu a doufají, že Pech či Hrachovina své povedené kousky zopakují. Na jakou příčku to bude tentokrát stačit, je zatím ve hvězdách. Poslední sezona ale ukázala, že zvěsti o jihočeské rybí povaze, která postrádá v play off tolik potřebnou bojovnost, jsou už hudbou minulosti.