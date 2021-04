Hokejisté Třince obhájili extraligový titul

Hokejisté Třince obhájili titul a potřetí v klubové historii jsou extraligovými šampiony.

V pátém zápase finále play off extraligy Třinec porazil Liberec 3:0. Duel rozhodli domácí v početních výhodách, první gól vstřelil ve 30. minutě Jack William Rodewald, druhý v 52. minutě Michael Kovařčík. Poslední slovo měl při power play hostů Vladimír Dravecký. Brankář Ondřej Kacetl udržel pošesté v play off a podruhé ve finále čisté konto. Neinkasoval ani v předešlém utkání v Liberci, a stanovil tak nový nový extraligový rekord v play off.

Oceláři vybojovali Masarykův pohár podruhé za sebou. Také v roce 2019 porazili ve finále Liberec, v minulé sezoně bylo play off kvůli pandemii koronaviru předčasně ukončeno.

Do sestavy hostů se po dvouzápasovém trestu vrátil kapitán Jelínek, chyběli ale nejproduktivnější hráč play off Birner, Gríger a Hanousek. Oceláři se do oslabených Tygrů zakousli hned od úvodní buly a již po 12 sekundách se do velké šance dostal Doudera, Kváča byl ale připravený. V první minutě musel liberecký gólman čelit celkem třem velkým příležitostem domácích.

Nápor Třince přibrzdilo vyloučení Kurovského, jehož ale po minutě následoval na trestnou lavici Vlach, takže oba týmy si zahrály zkrácené přesilové hry. Blíže k brance měli domácí, Kváča ale samostatný nájezd Hrni betonem vyrazil nad horní tyč.

Kváčův protějšek Kacetl si první zákrok připsal až v 6. minutě, nic vážného ale v první třetině řešit nemusel. Liberečtí jej výrazně neprověřili ani v přesilové hře při Chmielewského vyloučení.

Početní výhoda tak pomohla do vedení domácím. Pabiškův faul Slezané ještě nepotrestali, velkou šanci Rodewalda při špatném střídání hostů zastavil Kváča. Následující nedovolený zákrok Vitáska se ale stal Severočechům osudný. Po přihrávce Michaela Špačka otevřel skóre šestým gólem v play off Rodewald.

Tygři po inkasované brance přidali na důrazu, snažili se více střílet, nebezpečnější byli ale i nadále domácí. Například ve 38. minutě mohl zvýšil Hrehorčák, ale neuspěl - stejně jako o chvíli dříve Růžička.

Ve 45. minutě mohl Oceláře přiblížit zisku titulu Roman, z brejku ale trefil jen levou tyč liberecké branky. Snahu hostů o vyrovnání přerušilo Rosandičovo vyloučení a Třinec v přesilovce přidal druhý gól. Střelu Gernáta od modré čáry po další Špačkově přihrávce tečoval Kovařčík. Necelé tři minuty před koncem duelu se hosté rozhodli riskovat bez brankáře, místo vykřesání naděje ale potřetí inkasovali.