Hokejisté Třince ve finálové sérii play off podruhé porazili Liberec

Hokejisté Třince vyhráli i druhý zápas finálové série play off extraligy proti Liberci. Po dnešním vítězství 3:1 vedou Oceláři v sérii 2:0, k obhajobě mistrovského titulu z roku 2019 potřebují udělat ještě dva kroky. Série se nyní stěhuje pod Ještěd, kde se ve čtvrtek a v pátek odehrají další dvě utkání.

Svěřenci kouče Václava Varadi vstřelili dva góly v rozmezí čtyř minut v závěru druhé třetiny, když se v početních výhodách prosadili Petr Vrána a Miloš Roman, jenž potrestal vyloučení kapitána hostů Petra Jelínka na pět minut a do konce utkání. Severočechy sice ve 44. minutě vrátil do hry rovněž v početní výhodě Michal Bulíř, ale v závěru definitivně rozhodl střelou do prázdné branky Jack Rodewald.

„Hra nebyla úplně špatná, ale stalo se přesně to, co jsme nechtěli. Poslali jsme Třinec do přesilovek a bohužel byly navíc tak dlouhé, že nám to vzalo spoustu sil a oni to dokázali využít. Pro nás špatně. Musíme se vyvarovat faulů, které mohou sérii play off rozhodovat, zejména pak ve finále,“ řekl Bulíř.

První třetina nabídla poměrně opatrnou hru. Liberečtí, v jejichž sestavě scházel po dodatečném disciplinárním trestu Adam Musil, byli po úvodním debaklu 2:6 v defenzivě výrazně pečlivější. Měli i první větší náznaky šancí v útoku. Špaček ale ztroskotal na Kacetlovi a Birner z dobré pozice netrefil ideálně kotouč.

V deváté minutě po dobrém napadání domácích měl Roman hodně času na zamíření z ideální pozice, ani Kváča se však nenechal zahanbit. Na druhé straně se mezi kruhy ocitl Vlach, zakončoval Kacetlovi chytře do protipohybu, jenže po ledě trefil jen spodní oblouk branky.

Jako první ve druhém dějství zahrozil Stránský, jinak se hra odvíjela v podobném duchu. Šance začaly přicházet s přesilovkami. A Liberec přišly tři menší tresty a jeden na pět minut a do konce utkání, který dostal Jelínek po zásahu do hlavy a krku při ataku Stránského, hodně draho.

„Myslím, že jsme odehráli o hodně lepší utkání než včera. Rozhodla naše disciplína ve druhé třetině a nesmyslný faul, který nás poslal na pět minut do oslabení,“ prohlásil kouč hostů Patrik Augusta. „Myslím, že to bylo naprosto zbytečné,“ okomentoval důležitou situaci domácí trenér Varaďa.

Nejprve se prosadil z pohotové dorážky Vrána po Stránského zakončení a Kváčově zákroku. Slezané využili minutovou přesilovku pět na tři už po 16 sekundách. Následoval Jelínkův zkrat. Třinec sice nezužitkoval další dlouhou dvojnásobnou početní výhodu, ale v 39. minutě tu klasickou už ano, když zacílil přesně z prostoru mezi kruhy Roman.

Ve 44. minutě museli na trestnou lavici chvilku po sobě i domácí Špaček s Hrehorčákem a před Bílými Tygry se otevřela možnost hrát 79 sekund také pět na tři. Využili ji na výbornou, když po ose Lenc, Gríger, Bulíř zakončili zblízka do odkryté branky. V polovině třetí části měl vyrovnání na hokejce Lenc, jenže Kacetl vytěsnil puk vyrážečkou. Hosté to zkusili s dlouhou power play, využil toho šikovně Rodewald a pečetil výsledek.

„Ve třetí třetině jsme si to zkomplikovali, nechali se vyloučit, Liberec dal gól a na našich hráčích byla vidět tíha toho utkání, ta touha dohrát ho vítězně. Zaslouží pochvalu za to, jak to zvládli, i přes ty šance, které si Liberec vytvořil. Je důležité, že jsme to zvládli a máme druhý bod,“ pochvaloval si Varaďa.