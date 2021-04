Hokejisté Třince vykročili za obhajobou titulu výhrou 6:2 nad Libercem

Hokejisté Třince porazili v prvním finále Generali Česká pojišťovna play off Tipsport extraligy Liberec 6:2 a úspěšně vykročili za obhajobou titulu z roku 2019.

Rozhodující náskok si Oceláři vypracovali již v první třetině, kterou vyhráli 3:0. Gólem a dvěma asistencemi se na výhře domácích podílel Ralf Freibergs, tři finální přihrávky si připsal Martin Růžička.

Série hraná na čtyři výhry bude pokračovat v pondělí opět ve Werk areně v Třinci. Stejně jako dnes i v dalších zápasech bude moci být na tribuně omezený počet 300 diváků s negativním PCR testem. „Bylo to super. Až jsme říkali, že na to nejsme zvyklí. Byl to pro nás svátek, že jsme viděli více lidí pohromadě. Myslím si, že to byl zážitek i pro ně. Těšili se na hokej a my jsme se jim, myslím, odvděčili parádním výkonem. Nějaké branky padly, takže si myslím, že diváci mohou být spokojeni,“ řekl domácí obránce Milan Doudera.

Do první šance se dostal v 7. minutě hostující Gríger, Lencovu přihrávku ale v gól nepřetavil. Kacetl si ve spolupráci s obránci poradil i s následnou dorážkou Dernera. Hned z protiútoku se prosadili domácí a po Růžičkově přihrávce otevřel skóre obránce Freibergs.

„Potvrdilo se pravidlo nedáš - dostaneš. Byla to škoda, měli jsme tam šanci, ale bylo to jen 1:0, Pak jsme ale dostali další dvě branky a po špatném začátku jsme se do toho už nedostali,“ řekl Dávid Gríger České televizi.

Ocelářům se úvodní část skvěle vydařila a v 10. minutě po Stránského přihrávce od zadního mantinelu a ideálním posunutí puku Douderou zvýšil Kundrátek. Další branku mohl přidat po samostatné akci Růžička, Kváča byl ale připraven. Když jej ale překonal v úvodní početní výhodě Hrňa, pro libereckého gólmana utkání skončilo. Do branky se poprvé v play off postavil Pavelka.

„Utkání rozhodla první třetina, ve které jsme inkasovali tři góly po našich chybách, které jsme předtím (v play off) nedělali. Tím jsme dostali soupeře na koně a tak kvalitní mužstvo, jako je Třinec, si to poté pohlídalo,“ řekl liberecký trenér Patrik Augusta.

Severočeši ale nesložili zbraně a v 17. minutě byli blízko snížení. Gríger ale trefil jen tyč. Bílí Tygři se prosadili až na začátku druhé třetiny, kdy po Grígerově přihrávce skóroval střelou do odkryté branky Birner.

Domácí ale drama nedovolili a rychle získali po pohledné akci Michaela Špačka tříbrankový náskok zpět. Liberec ale opět snížil poté, co využil stejně jako soupeř první přesilovou hru. Na 2:4 upravil Adam Musil. O minutu později se ale opět prosadili domácí, když po další vydařené akci a rychlém protiútoku skóroval Stránský.

Liberec zkusil duel zdramatizovat zvýšením důrazu, Vlach se dokonce popral s Rodewaldem, k úspěchu to ale nevedlo. Bílí Tygři naopak sami v oslabení inkasovali, dvě sekundy před koncem přesilovky skóroval Doudera. „Čekal jsem na gól hodně dlouho, jsem rád, že mi to tam konečně spadlo,“ oddechl si Milan Doudera, který se mezi střelce zapsal po 51 utkáních bez gólu. Naposledy to bylo 27. listopadu právě do sítě Liberce.

Ve 49. minutě se při Birnerově trestu dostal do brejku Jelínek, Kacetla ale nepřekonal. Domácí mohli utkání dohrávat v poklidu i díky trestu Adama Musila, jenž za fauly na Marcinka dostal celkem 27 trestných minut a předčasně šel do kabin. Domácí sice v dlouhé výhodě gól nepřidali, s ohledem na skóre je to ale mrzet nemuselo.

„Osm gólů je na finále docela dost. Přál bych si, aby jim to tam padalo dál, ale jsme realisti. V pondělí je nový den a nám stačí vyhrát 1:0,“ řekl třinecký kouč Václav Varaďa.