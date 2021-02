Prospal se opřel do vlastních hráčů: Velké zklamání a flink, co neumí přijmout kritiku

Nikdy si nebral servítky. Už jako aktivní hráč neskrýval emoce a nebál se veřejně říkat své názory. V tom Václav Prospal pokračuje i jako trenér. Coby lodivod Českých Budějovic se v odpovědích na otázky fanoušků nebál otevřeně zkritizovat hned několik svých svěřenců - a rozhodně se neschovával za obvyklé fráze.

Klubový web Motoru České Budějovice nabídl příznivcům, aby se ptali kouče na cokoliv, co je zajímá. A jelikož je jihočeský klub v extraligové tabulce beznadějně poslední, logicky přišla řeč i na výkony jednotlivých hráčů, které v nynější sezoně zůstávají za očekáváním.

A právě tady Prospal překvapil. Namísto obvyklých nicneříkajících frází napřímo pojmenoval, od kterých hokejistů ze svého kádru čeká víc. Nejvíce to schytal útočník Albert Michnáč. Talentovaný mladík se do trenérovy sestavy nedostal v sedmi zápasech po sobě, a šéf budějovické střídačky bez rozpaků vysvětlil proč.

„Albert Michnáč je flink. Někdo, kdo vidí hru, umí dát gól, ale absolutně nemá zaujetí pro hru, nechce hrát do obrany, neumí přijmout kritiku,” pustil se do forvarda Prospal. „Na svůj věk, kdy nemá nic odehráno, je to paličák, který si nenechá poradit. Není to můj typ hráče a já se v něm velmi zklamal,” vysvětloval bývalý útočník Tampy Bay či Rangers.

Že nemluví do větru, se ukázalo už o několik dní později. Michnáč odešel na hostování do Plzně a pod Prospalem si už nezahraje - po této sezoně totiž kouč u týmu končí. Nebyl ale jediným hráčem, na kom nenechal emotivní trenér nit suchou. Fanoušci se ptali i na brankáře Marka Čiliaka. Zkušený gólman měl být tahounem mužstva, jeho výkony ale nejsou dobré.

S tím souhlasí i Prospal, který od skvěle placeného hokejisty očekává více. „Naprosto otevřeně říkám, že s jeho výkony nejsem spokojen. Myslel jsem, že bude nejlepším hráčem na place, nejlepším hráčem týmu, protože je i tak ohodnocen. Zatím to nenaplňuje,” uvedl kouč Motoru.

„Věřím, že se jeho přednosti ukážou a nastanou zápasy, které pro nás ukradne. Zatím je to pro mě bohužel velké zklamání,” neschovával se za klišé Prospal. Rozhovor vyvolal silné reakce, protože takhle otevřená kritika vlastních hráčů není v hokeji zvykem. Proto bylo otázkou, jak tým na výstup kouče zareaguje.

Ve čtyřech utkáních, které Motor sehrál, má bilanci dvou výher a dvou porážek. Nejprve přišel cenný triumf proti nenáviděnému Hradci Králové, pak ale prohry s Mladou Boleslaví a Kometou Brno. „Náš výkon byl ostudný, to nemělo s extraligovým hokejem nic společného,” láteřil Prospal po první prohře. A kritický byl i po další bodové ztrátě.

„Fakt nevím, co k tomu říct. Že si neumíme nahrát? Že nepřejedeme modrou čáru s pukem? Že se neudržíme na kotouči?” ptal se sarkasticky budějovický kouč. Pak se ale týmu z jihu Čech podařilo vysoko vyhrát na ledě Karlových Varů.

Nabízí se tedy otázka, zda poslední místo v tabulce a výrazně vyšší počet proher než výher zkrátka jen neodpovídá kvalitě kádru, který má bývalý hokejista k dispozici. A jakákoliv veřejně vyřčená kritika na to nejspíš nemá vliv.