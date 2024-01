Hokejistky mají z MS osmnáctek historické stříbro, ve finále podlehly USA

České hokejistky získaly na mistrovství světa hráček do 18 let stříbrné medaile, které znamenají historický úspěch. Při první finálové účasti v Zugu statečně odolávaly favorizovaným Američankám, ale nakonec prohrály 1:5.

Jediný gól výběru kouče Dušana Andrašovského vstřelila za stavu 0:2 v přesilovce před koncem druhé třetiny Adéla Šapovalivová. Na straně soupeřek se pak ve třetím dějství dvakrát prosadila Kassidy Carmichaelová.

České hráčky dosáhly na nejlepší výsledek z MS této věkové kategorie, v letech 2008 a 2014 získaly bronz. Loni třetí Američanky slaví první titul od roku 2020 a celkově deváté zlato.

Šapovalivová, s 11 body druhá nejproduktivnější hráčka turnaje za Chloe Primeranovou a také druhá nejlepší střelkyně (9 gólů) za další Kanaďankou Caitlin Kraemerovou, byla vyhlášena nejlepší útočnicí šampionátu. Aneta Šenková se dočkala ocenění jako nejlepší brankářka. Obě figurují i v All Star týmu.

Americké hokejistky byly podle očekávání o něco aktivnější a vyhrály první dvě třetiny na střely na branku shodným poměrem 14:6. Brankářka Šenková, která si připsala za celý zápas 34 úspěšných zákroků, však držela do 11. minuty bezbrankové skóre. Pak se v rozmezí 77 sekund prosadily Scannellová a Boxová.

Češky se mohly vrátit do hry hned zkraje druhé části, kdy byla Petrieová vyloučena za faul na pět minut a do konce utkání. V dlouhé přesilovce měla obrovskou šanci Čabelová, při dorážce však puk do branky nepropasírovala. V podobné situaci pak Plosová pálila jen do boční sítě.

Nedlouho poté, co už se hrálo v pěti na obou stranách, minula puk metr od odkryté české branky ve stoprocentní příležitosti Rasmussenová. Ve 39. minutě se český výběr dočkal záblesku naděje. Kapitánka Šapovalivová vypálila chytře v přesilovce, gólmanka Hempová puk přes clonící Fromovou neviděla, a když se ho snažila najít, vykoukla zpoza české obránkyně ze špatné strany.

Ve 45. minutě vrátila Američankám dvoubrankový náskok Carmichaelová. Za devět minut si gólovou radost zopakovala v přesilovce a bylo rozhodnuto. Český tým pak ještě zkusil dlouhou hru bez brankářky, ale neúspěšně. Thomasová toho využila a dovršila výhru USA.