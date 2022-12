Hokejová dvacítka po výborném výkonu prohrála na MS se Švédskem v prodloužení

Čeští hokejisté podlehli ve svém třetím zápase na mistrovství světa hráčů do 20 let Švédsku 2:3 v prodloužení a poprvé na turnaji neuspěli. Utkání skupiny A v Halifaxu rozhodl v čase 61:35 svým druhým gólem obránce Ludvig Jansson.

O české branky se postarali obránci David Jiříček a Jiří Ticháček, jenž v 55. minutě vyrovnal na 2:2. Klíčovou postavou utkání byl ale švédský gólman Carl Lindbom, jenž si připsal 33 úspěšných zákroků.

Do souboje týmů, kterým se vstup do šampionátu vydařil a měly už zajištěný postup do čtvrtfinále, Češi vstoupili aktivně. Ve 3. minutě se do první slibné šance dostal Měchura, gólman Lindbom byl ale připraven.

Suchánka, jenž i potřetí na turnaji nastoupil do české branky, následně prověřil Oscar Pettersson. Po Svozilově akci nebezpečně střílel Brabenec, ale pohnout skóre nedokázal. Stejně jako Östlund na druhé straně.

Český tým díky dobrému pohybu a aktivitě měl lehce navrch, Lindbom ale pokračoval ve spolehlivých výkonech a nadále držel neprůstřelnost na turnaji. Od druhé části Seveřané pozměnili taktiku a byli v útoku mnohem nebezpečnější. Jako první se však gólově prosadil Jiříček, jenž zakončil rychlý český protiútok a zužitkoval dobrou Hauserovu přihrávku.

Hned po gólu ale Čech fauloval Bystedta a Švédové si zahráli první přesilovou hru v zápase. Češi se ubránili, 16 sekund po návratu vyloučeného hráče však vyrovnal Wagner, jenž potrestal chybnou rozehrávku Hamary. Švédové zápas rychle otočili, o 90 sekund později překonal Suchánka střelou od modré čáry Jansson.

Vyrovnat mohli při hře čtyři na čtyři Brabenec nebo Chmelař, Lindbom byl ale připravený. Ve 38. minutě byli Švédové blízko třetí branky, Odelius však trefil jen tyč.

V úvodu třetí třetiny se slibnou akcí prezentoval Kulich, ani on ale Lindboma nepřekonal. V první kompletní české přesilové hře byl blízko vyrovnání Szturc, před odkrytou brankou ale nestihl usměrnit puk. Mužem zápasu byl devatenáctiletý švédský gólman, jenž se dokázal vyrovnat s rostoucí českou střeleckou aktivitou.

V 54. minutě již zvedal Hauser ruce, ale útočník Östlund stihl puk, který prošel za Lindboma, odehrát dříve, než přešel brankovou čáru. O minutu později už Ticháček vyrovnal. Zápas tak došel do prodloužení.

Češi poprvé od roku 2002 na juniorském MS se Švédy v základní hrací době neprohráli, vítězství však nevybojovali. Hned na začátku nastavené pětiminutovky hrané ve třech hráčích na každé straně mohl rozhodnout Jiříček, Seveřané ale závar před brankou ustáli a o minutu později se podruhé v utkání prosadil Jansson.

Posledním soupeřem svěřenců trenéra Radima Rulíka v první části turnaje budou v sobotu od 19:30 SEČ hráči Německa.