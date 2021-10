Hokejový manažer končí: Před 11 lety včas neřešil sexuální napadení v klubu

Po vyšetřování skandálu se sexuálním napadením u hokejistů Chicaga Blackhawks v roce 2010 rezignoval Stan Bowman na pozici generálního manažera a prezidenta pro hokejové záležitosti na klubové úrovni a následně odstoupil také z funkce generálního manažera týmu USA pro olympijské hry v Pekingu.

Syn legendárního kouče Scottyho Bowmana opustil funkce po úterním zveřejnění zprávy nezávislého vyšetřování událostí z roku 2010, kdy nejmenovaný hráč obvinil tehdejšího videokouče Brada Aldriche, že ho sexuálně napadl. Podle vyšetřovatele před jedenácti lety vedení Chicaga včetně Bowmana nereagovalo na zjištěné informace dostatečně rychle. Za špatné řešení aféry také NHL potrestala Chicago pokutou dva miliony dolarů. Aldrich po inkriminované sezoně 2009/10, v níž Blackhawks získali Stanley Cup, klub opustil.

Hokejisty USA povede na olympijských hrách v Pekingu jako hlavní trenér Mike Sullivan z Pittsburghu. Bowmanův nástupce by měl být jmenován v nejbližší době.

„Když jsem se před jedenácti lety ve své první sezoně v roli generálního manažera dozvěděl o údajném nevhodném chování tehdejšího videokouče k hráči, okamžitě jsem to oznámil tehdejšímu prezidentovi a šéfovi klubu,“ uvedl Bowman v tiskovém prohlášení. „Až letos jsem zjistil, že nevhodné chování obsahovalo vážné obvinění ze sexuálního napadení. Spolehnul jsem se na to, že můj nadřízený odpovídajícím způsobem zareaguje. Při pohledu zpět, kdy nyní vím, že nezareagoval okamžitě, mě mrzí, že jsem spoléhal na to, že to udělá,“ dodal Bowman. Rezignoval prý proto, aby nebyl rušivým prvkem pro tým.

Stan Bowman has stepped down as GM of the 2022 U.S. Olympic Men’s Ice Hockey Team. — USA Hockey (@usahockey) October 26, 2021

Bývalý federální žalobce Reid Schar, jenž vedl nezávislé vyšetřování, uvedl, že kvůli obvinění ze sexuálního napadení se v květnu 2010 sešlo vedení klubu. „Je zřejmé, že poté, co byli informováni o údajném sexuálním obtěžování a nevhodném chování, tři týdny nic nepodnikli,“ uvedl Schar.

Mezi účastníky schůzky byli i tehdejší kouč Joel Quenneville, jenž nyní trénuje Floridu, a Bowmanův asistent Kevin Cheveldayoff, který je teď generálním manažerem Winnipegu.