Hokejový šampionát bude zřejmě bez diváků, účast hráčů z NHL je ve hvězdách

Podle člena Rady Mezinárodní hokejové federace Petra Břízy počítá IIHF v současné době, že se mistrovství světa v Rize na přelomu května a června odehraje bez diváků. Uvedl ale, že prioritou je s lotyšskou vládou dohodnout, aby mohla být alespoň určitá část kapacity hal při možném zlepšení koronavirové krize fanoušky využita.

„Zatím se počítá s tím, že celé mistrovství světa bude bez diváků, ale věříme, že po dohodě s lotyšskou vládou může v těch příštích měsících dojít k nějakému kompromisnímu řešení, i když v tuto chvíli nedokáže nikdo říct, zda to bude 20, 30 nebo 40 procent diváků. Priorita IIHF je dohodnout se s lotyšskou vládou tak, aby se diváci mohli mistrovství světa zúčastnit,“ řekl Bříza na čtvrteční on-line tiskové konferenci České hokeje.

Osobně vidí naději v příštích měsících v proočkovanosti populace v Evropě, což by mělo pomoci zvládnout současnou vlnu pandemie. „Bylo by každopádně úžasné, kdybychom se mohli dostat přes padesát procent diváků, ale berte to jako předběžný názor. Věříme každopádně všichni, že by diváci přítomni být mohli, ale je to samozřejmě pořád ve hvězdách,“ uvedl Bříza.

„Výhodou Lotyšska je, že jde o zemi, kde jsou skvělí hokejoví fanoušci, kteří neustále jezdí a podporují tým, takže si dovedeme představit, že by potom rychle zaplnili bez problémů ty stanovené kvóty. Připomenu, že menší hala má kapacitu šest tisíc diváků, co by znamenalo s omezenou kapacitou tři tisíce. Ve velké hale by to bylo něco přes pět a půl tisíce diváků. Každopádně by to pomohlo atmosféře v hale,“ podotkl.

Lotyšsko bylo v úterý vybráno za jediného pořadatele poté, co z obav o bezpečnost IIHF sebrala MS Minsku kvůli politické situaci v Bělorusku. „Finální rozhodnutí padlo, teď se nám vrací do hry ten nejsilnější a asi i nejprotivnější hráč posledních měsíců, což je covid-19 a všechny restrikce, které kvůli němu pro každý turnaj platí,“ uvedl Bříza.

„Že je to velmi silný hráč, to jsme samozřejmě vnímali i při mistrovství světa v házené nebo i teď v souvislosti s tenisovým Australian Open. Bude to neuvěřitelná výzva jak pro organizátory, tak i pro IIHF, ale samozřejmě hlavně pro všechny účastnické týmy,“ uvedl Bříza.

Pro některé z účastníků bude podle něj těžké sestavit program pro přípravu. „Připomenu jen, že třeba Velká Británie tím, jak zrušila kompletně celý ligový ročník, musí dát dohromady přípravný program. V těch posledních měsících (před MS) obvykle probíhala soutěž Euro Hockey Challenge, což je dnes také velká výzva, jestli vůbec týmy budou schopny před vlastním šampionátem sestavit nějaký program,“ doplnil Bříza.

Jako inspiraci využívá IIHF „bubliny“ z letní dohrávky minulého ročníku NHL v Edmontonu a Torontu. „Inspirace je tu i z nedávného mistrovství světa dvacítek, které pořádalo Hockey Canada. Ten krátkodobý turnaj má samozřejmě svá specifika. Je to 16 týmů, 17 hracích dnů, ale samozřejmě je třeba počítat s těmi daty, kdy týmy přijedou dopředu,“ uvedl Bříza.

Pravidla víceúrovňové „bubliny“ podle něj budou striktní. „Hokejový šampionát je vždy velký svátek, kdy se všichni mohou potkávat a má to tu unikátní atmosféru. Bohužel tentokrát to nepůjde. Je to velmi náročné už jen pro hráče i realizační týmy, protože nejdřív musí projít procesem vstupu do ‚bubliny’ a nesmí z ní vystoupit,“ prohlásil. A připomněl problémy z šampionátu dvacítek.

„Švédský manažer jen odjel pro jeden zapomenutý bágl na letišti a už se do té ‘bubliny’ zpátky nedostal. Podmínky se budou dohadovat v příštích měsících se všemi účastnickými týmy. Výzvou může být i připojení posil po vyřazení z 1. kola play off NHL. Všechny takové hráče bude limitovat, že se nemohou zapojit hned do zápasů, ale věřím, že zkušenosti IIHF i lotyšských organizátorů s velkou podporou lotyšské vlády zajistí bezpečnou ‚bublinu’ pro všechny,“ podotkl.

Bříza věří v účast hráčů NHL na MS, Nedvěd počítá s letem za moře

Petr Bříza věří, že přes všechny překážky se nakonec podaří najít cestu k možnosti účasti hráčů NHL na mistrovství světa v Lotyšsku. Stejný závěr vyhlížejí přes dřívější skeptické hlasy i zástupci reprezentačního týmu, a počítají proto přes přetrvávající koronavirovou krizi s obvyklou inspekční cestou do zámoří.

„Konec základní části NHL je naplánován na 8. května, což bude mít samozřejmě vliv na příjezd hráčů z NHL, pokud tedy vůbec budou chtít přijet z hlediska své vlastní bezpečnosti. Pak nám vstupuje do hry logistika, protože je výrazný pokles letů mezi Severní Amerikou a Evropou. A do toho všechny vládní restrikce...,“ připomněl Bříza během on-line tiskové konference.

„Při posledních šampionátech byl průměr počtu hráčů z NHL kolem čísla 109. Kvalita turnaje vždy záležela na účasti hráčů NHL a já věřím, že se letos podaří hráče z NHL do Lotyšska nalákat a pomůže to kvalitě i tentokrát. Musíme si držet víru, že se z té koronavirové krusty na začátku jara uvolníme a na turnaj to bude mít pozitivní dopad,“ prohlásil Bříza.

Připustil však, že IIHF se problematice účasti hráčů NHL na letošním MS dosud nemohla příliš věnovat. I kvůli potížím s definitivním určením pořadatele poté, co sešlo ze společné organizace kvůli neuspokojivé politické situaci v Bělorusku.

„V téhle chvíli jsme ještě nic takového řešit nemohli. Z těch řekněme 109 hráčů je zhruba padesátka v týmech USA a Kanady. Určitě to bude předmětem dalších schůzek, protože jak USA Hockey, tak Hockey Canada budou řešit složitou logistiku přípravy týmu. Obvykle měli před MS týden v Evropě a nějaké přátelské zápasy. Tohle bude velká výzva,“ přiznal Bříza.

„Zatím si nedovedu představit zorganizování charteru do Evropy, protože jak Švédové, Finové, Rusové nebo my mají hráče rozeseté po celé Severní Americe. To by byl i v době omezení letecké přepravy v USA a Kanadě velmi složitý logistický oříšek,“ odtušil Bříza.

Velmi důležitá bude podle něho zpětná vazba od týmů jednotlivých účastníků šampionátu. „A pak budou hrát roli jednání mezi IIHF, NHL a hráčskou asociací NHL. V příštích týdnech o tom bude řeč, ale nedovedu si představit, že IIHF bude mít peníze na to, aby vypravovala speciální lety,“ konstatoval Bříza.

Generální manažer reprezentace Petr Nedvěd věří, že bude moct za adepty národního mužstva osobně vyrazit. „Pro nás je samozřejmě extrémně důležité, abychom s hráči z NHL komunikovali napřímo, a ne jen po telefonu, aby docházelo k osobnímu kontaktu,“ zdůraznil Nedvěd.

„Cesta za velkou louži je naplánovaná na konec března, začátek dubna, jestli bude opravdu možné ji zrealizovat, to je zatím ve hvězdách. Samozřejmě budeme rádi, když se to podaří, doufejme v to. Vzhledem k pandemii je ale opravdu těžké předpovídat, jak to dopadne,“ dodal Nedvěd.

„Můj názor je takový, že osobní návštěva bude zlomová v tom, abychom hráče motivovali k tomu, aby reprezentovali po takhle těžké sezoně. Pracujeme na tom, chtěli bychom společně odletět, ale uvidíme, zda nám to opatření spojená s pandemií koronaviru dovolí,“ přitakal reprezentační kouč Filip Pešán.

Zřejmé je, že by měl platit dříve naplánovaný program národního mužstva před šampionátem. Podle něho by měl tým odehrát v dubnu a květnu zápasy Euro Hockey Challenge, v polovině května pak budou generálkou na MS České hokejové hry.

„Stejně jako naši soupeři zatím se všemi těmito akcemi počítáme. Na jejich potvrzení si však ještě budeme muset počkat. Uvidíme, jak se bude vyvíjet pandemie a opatření v jednotlivých zemích, případná cestovní omezení. Záležet bude i na tom programu bezprostředně před MS v Lotyšsku. Nejsou vyloučeny některé termínové změny,“ řekl tiskový mluvčí svazu Zdeněk Zikmund.