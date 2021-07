Angličtí fotbaloví fanoušci stále nerozdýchali prohru, chtějí opakovat finále

Podle anglických fanoušků, jejichž mužstvu v semifinále s Dánskem paradoxně pomohla sporná penalta, ovlivnil finále výkon rozhodčího. Ten prý měl Jorginha a Chielliniho potrestat červenou kartou, druhého jmenovaného za faul na Bukaya Saku. Pod peticí, v níž fanoušci žádají opakování finále, už je na 130 tisíc podpisů.

Řádění anglických fanoušků před nedělním finále fotbalového Eura s Itálií v londýnském Wembley odnesl zraněním i otec jednoho z hráčů domácího týmu Harryho Maguirea. Obránce Manchesteru United řekl, že jeho otec má pohmožděná žebra a špatně se mu dýchá. „Mluvil jsem s ním. Řekl, že měl strach,“ uvedl Maguire pro deník The Sun. „Nikdo, kdo se jde podívat na fotbal, nechce nic podobného zažít, zvlášť v tak důležitém zápase,“ dodal.

Někteří angličtí fanoušci, kteří neměli vstupenky, zhruba dvě hodiny před výkopem prolomili bezpečnostní bariéry v okolí stadionu a prali se mezi sebou i s pořadateli. Po výtržnostech se do hlediště dostala řada lidí bez platného lístku, mezi sedačkami je pak honila bezpečnostní služba.

Na nepokoje fotbalových rowdies doplatil rovněž syn trenéra Roberta Manciniho Andrea, který po vniknutí některých výtržníků bez platného lístku na stadion přišel o své místo k sezení.

Policie v souvislosti s finále zatkla 86 lidí, devatenáct policistů utrpělo při šarvátkách zranění. Evropská fotbalová unie (UEFA) už zahájila disciplinární řízení s anglickou Fotbalovou asociací. Podle ní se angličtí fanoušci kromě vniknutí na hřiště dopustili i dalších prohřešků jako házení předmětů, zapalování světlic či nevhodného chování při soupeřově hymně.

UEFA už před finále Anglii potrestala za bučení fanoušků při hymnách a oslňování dánského brankáře laserem v semifinále. Anglická FA za to musí zaplatit pokutu 30 tisíc eur (asi 772 tisíc korun).

Anglie po výsledku 1:1 prohrála finálový zápas v penaltovém rozstřelu. Maguire, který byl zvolen do ideální jedenáctky turnaje, byl po kapitánovi Harrym Kaneovi jedním ze dvou úspěšných anglických exekutorů. Po nich neuspěli Marcus Rashford, Jadon Sancho a Bukayo Saka. Všichni tři hráči tmavé pleti pak čelili na sociálních sítích rasistickým urážkám.

I am sickened by the racist abuse aimed at England players after last night’s match.



It is totally unacceptable that players have to endure this abhorrent behaviour.



It must stop now and all those involved should be held accountable. W