Japonské olympijské muzeum zahájilo výstavu věnovanou Věře Čáslavské

Před blížícím se startem olympijských her v Tokiu se v Japonském olympijském muzeu otevřela výstava Květina tokijské olympiády, Věra Čáslavská.

Výstava, která připomíná v Japonsku velice populární českou sportovní gymnastku a hrdinku tokijských her v roce 1964, byla symbolicky zahájena ve středu 14. dubna, 100 dní před startem odložených olympijských her. K vidění bude do 30. května.

Nejúspěšnější české olympioničce je věnováno celé přízemí tokijského muzea. Návštěvníci se o životě a úspěších gymnastické legendy dozvědí z fotopanelů, jež byly doplněny o předměty z pozůstalosti Čáslavské. Patří mezi ně olympijské medaile, gymnastické dresy, řády nebo další pamětní předměty. V prostorách výstavy se také promítá sestřih z dokumentárního snímku Olgy Sommerové Věra 68 o životě sedminásobné olympijské vítězky, která tři zlaté medaile získala právě v Tokiu.

Výstava je pokračováním původní výstavy v galerii Českého centra Tokio Věra Čáslavská – Cesta ke svobodě z přelomu roků 2019 a 2020. Projekt v olympijském muzeu na ni měl plynule navazovat, plán ale zkomplikovala pandemie koronaviru. Výstava byla nakonec stejně jako celé OH o rok odložena.