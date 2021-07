Judista Lukáš Krpálek je podruhé olympijským vítězem

Judista Lukáš Krpálek porazil ve finále turnaje ve váze nad 100 kilogramů Gruzínce Gurama Tutišviliho a získal svou druhou zlatou olympijskou medaili. Rodák z Jihlavy si tak upevnil pozici nejúspěšnějšího českého judisty v historii.

Pět let poté, co dominoval na hrách v Riu de Janeiro v nižší kategorii do 100 kg, bere nyní Krpálek zlato i ze "supertěžké" váhy v Tokiu. Finálového soupeře porazil v ikonické hale Budókan na ippon. Bronz získali olympijský vítěz z let 2012 a 2016 Teddy Riner z Francie a Rus Tamerlan Bašajev.

Třicetiletý český reprezentant vyřadil na cestě do finále Džaváda Mahdžúba z týmu uprchlíků, Uzbeka Bekmuroda Oltibojeva a v semifinále si poradil na wazari s domácím Hisajošim Harasawou.

Ačkoliv Tušišviliho, mistra světa z roku 2018, dosud nikdy v kariéře neporazil a měl s ním bilanci 0:2, podařilo se mu prolomit čekání na nejdůležitějším turnaji.

Judista Lukáš Krpálek | zdroj: Profimedia