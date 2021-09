Kauza spolupráce s StB: O Králově budoucnosti rozhodne výkonný výbor

Prezident Českého hokeje Tomáš Král nechá o své budoucnosti po kauze odhalení spolupráce s StB, o níž v minulém týdnu informoval deník Sport, rozhodnout ve středu výkonný výbor ČSLH.

Král, jenž šéfuje tuzemskému hokeji od roku 2008, na dnešní mimořádné tiskové konferenci v Praze oznámil, že výkonný výbor svolal s tím, že hlasování bude tajné a bez jeho účasti.

Deník Sport ve středu s odkazem na dokumenty Archivu bezpečnostních složek napsal, že Král byl za minulého režimu tajným spolupracovníkem kontrarozvědky StB a při povinné vojenské službě donášel na svého nadřízeného a udal vojína, který „udržoval kontakty do kapitalistických zemí“. Král reagoval, že s vojenskou kontrarozvědkou byl v kontaktu coby pracovník organizačně právního oddělení. Doplnil, že s civilní StB neměl nikdy nic společného.

„Jako voják jsem byl u vojenské kontrarozvědky a nijak se tím netajím, není to ani věc neznámá, ale StB a vojenská kontrarozvědka jsou dvě velmi odlišné věci. Troufnu si říct, že osmdesát procent věcí, které tam jsou uvedené, nejsou pravda. Rozhodl jsem se, jak jsem se rozhodl. Myslím, že jsem to zvládnul bravurně a dneska bych to udělal stejným způsobem. Svědomí mám naprosto čisté,“ prohlásil Král.

Rezignovat sám nehodlá. „Moje funkce je funkce volená, do níž jsem volen jasně daným způsobem. A bude jen na členech výkonného výboru, zda budu mít i nadále jejich důvěru. Uvidíme ve středu, kdy se dozvíme, jestli pokračuju, nebo nepokračuju. Sám od sebe ale neodstoupím. Ne proto, že bych trval na své židli, ale protože bych asi udělal spoustě lidí radost. To si raději počkám, až něco provedu,“ řekl Král.

„Pokud by moji kolegové dospěli k názoru, že pro český hokej bude lépe, když z toho vypadnu, tak se seberu a vypadnu, budu jejich názor plně respektovat. A jestliže bude polovina členů pro, abych skončil, tak skončím. Mohu vás ujistit, že kvalita mého soukromého života se tím velmi značně zlepší,“ zdůraznil Král. K jeho odvolání by přitom podle stanov bylo zapotřebí dvou třetin hlasů.

S jednotlivými členy výboru by do té doby nechtěl být v kontaktu či jim něco dalšího vysvětlovat. „Nejraději bych s nimi do té doby vůbec nemluvil, protože si myslím, že těch informací mají dost. Budu připravený a v dosahu, kdyby se v tu středu chtěli na něco zeptat, ale jinak na svazu v dobu konání výboru vůbec nebudu,“ řekl Král.

„Pokud bylo cílem mě poškodit, tak se to povedlo, už jsem pošpiněný navždy. Ale abych odešel nebo se omlouval jen proto, že proběhlo, co proběhlo, to nemůžete očekávat,“ doplnil sedmapadesátiletý Král, který je vystudovaným právníkem s dlouholetou praxí.

„Nemám problém se omluvit, když něco podělám, pokud někomu ublížím, nebo jsem měl ublížit. Ale omlouvat se, když nemám komu, tak se prostě omlouvat nebudu. Nebudu tady hrát divadlo, že to tak cítím, protože to tak prostě necítím,“ dodal Král.

„Pro mě je zcela rozhodující hodnotící pasáž spolupráce se mnou, kde je napsáno, že na základě mých poznatků nebyl nikdo řešen nebo nějakým způsobem postižen. To je přesně to, co bylo mým cílem. Kdyby bylo mým cílem někoho na tomto oddělení poškodit, tak to nebylo nic složitého,“ uvedl Král.

Po ukončení povinné vojenské služby podle svých slov další spolupráci odmítl. „Vojna skončila, já jsem se s tím člověkem předtím nebo krátce potom potkal. Rozloučili jsme se, ptal se, jestli bych neměl zájem pracovat pro tajné služby - Státní bezpečnost nebo Vojenskou kotrarozvědku. Já jsem mu řekl, že rozhodně ne, že jsem to bral jako součást vojny, a tím to je pro mě vyřízené,“ dodal Král.