Konec Djokovičovy kauzy: U soudu neuspěl, v Austrálii si nezahraje a odjíždí

Srbský tenista Novak Djoković prohrál soud o zrušené vízum a nemůže obhajovat titul na Australian Open, které začne v pondělí. Prvního hráče světa rozsudek zklamal, ale respektuje ho a Austrálii opustí.

Tři soudci federálního soudu v Melbourne rozhodli v jeho neprospěch jednomyslně. Djokovičovi nyní hrozí tříletý zákaz vstupu do země.

Djoković v prohlášení uvedl, že potřebuje čas na odpočinek, aby se z posledních týdnů vzpamatoval. K případu se vyjádřil jen krátce. „Jsem nesmírně zklamán, že soud zamítl moji žádost o přehodnocení rozhodnutí ministra pro imigraci o zrušení mého víza, což znamená, že nemůžu zůstat v Austrálii a zúčastnit se Australian Open. Rozhodnutí soudu respektuji a budu spolupracovat s úřady při mém odjezdu ze země,“ uvedl čtyřiatřicetiletý hráč, který chtěl v Melbourne usilovat o rekordní 21. grandslamový titul.

Djoković je odpůrcem vakcinace proti koronaviru a australské vízum dostal na základě výjimky z povinného očkování po prodělaném koronaviru. Jeho žádost posoudily komise státu Victoria a australského tenisového svazu, ale vládní nařízení se liší. Po příletu mu vízum odebraly úřady na letišti. Soud mu ho kvůli procesnímu pochybení úředníků vrátil, ale v pátek mu vízum opět zrušil ministr pro imigraci Alex Hawke, který to vysvětlil veřejným zájmem.

„Bylo mi nepříjemné, že pozornost byla v posledních týdnech upřena na mě a doufám, že teď se budou všichni soustředit na tenis a můj milovaný turnaj,“ řekl devítinásobný vítěz Australian Open. „Přeju všem hráčům, pořadatelům, dobrovolníkům i fanouškům vše nejlepší v turnaji,“ uvedl Djoković. Poděkoval také za podporu rodině, přátelům, fanouškům a Srbům.

Hlavní soudce James Allsop uvedl, že rozhodnutí se týkalo toho, zda bylo ministrovo rozhodnutí o odebrání víza iracionální, nebo právně nepřiměřené. „Není součástí funkce soudu rozhodovat o opodstatněnosti, nebo moudrosti rozhodnutí,“ řekl Allsop s tím, že šlo o přezkoumání, zda byl ministrův krok v souladu se zákonem, či nikoli. Soud dnes své rozhodnutí písemně nezdůvodnil, to učiní v nadcházejících dnech.

Djokovičův úvodní zápas byl v programu Australian Open zařazen hned na pondělí. Jeho místo zaujme jako poražený z kvalifikace 150. hráč světa Ital Salvatore Caruso, jehož soupeřem bude Srb Miomir Kecmanovič.

Djokovičův případ připravil o letošní Australian Open i tenistku Renatu Voráčovou. Česká deblistka také dostala výjimku z očkování na základě prodělaného covidu. Na rozdíl od Srba prošla na letišti kontrolou, ale po týdnu volného pohybu v Melbourne a jednom odehraném turnaji byla zadržena, vyslýchána a o vízum přišla. Z Melbourne pak rychle odletěla.

V případě Djokoviče je podle kouče Mouratogloua hlavním poraženým turnaj

Tenisový trenér Patrick Mouratoglou, mimo jiné kouč americké hvězdy Sereny Williamsové, v reakci na neúčast prvního hráče světa Novaka Djokoviče na Australian Open uvedl, že hlavním poraženým v případu je úvodní grandslam sezony. S dalším koučem Danielem Valverdúem se shodli, že pozitivem je, že už je čas soustředit se na tenis.

„Největším poraženým tohohle maléru je samotný turnaj. Jedinou dobrou zprávou je, že se snad začne mluvit o tenisu,“ napsal Mouratoglou na sociální sítě.

Výkonný výbor australského tenisového svazu, pořadatele Australian Open v Melbourne, v prohlášení konstatoval, že rozhodnutí soudu respektuje. „Těšíme se na napínavé Australian Open a všem hráčům přejeme hodně štěstí.“

Kanadský tenista s českými kořeny Vasek Pospisil připomněl, že Djoković přijel do Austrálie, protože obdržel výjimku a vízum pro vstup do země. „Jinak by Australian Open vynechal a byl doma s rodinou,“ řekl Pospisil, který předloni s Djokovičem založil Asociaci profesionálních hráčů tenisu (PTPA). „A co se týče tohohle bordelu, je to politicky motivované, což je evidentní, protože se blíží volby. Tohle není jeho chyba, on na nikoho netlačil a nevytvořil si vlastní pravidla.“

„Novak byl vždy mezi prvními, když se měl někoho z nás hráčů zastat. Ale za ním teď nikdo nestojí. Buď silný, Novaku,“ uvedla francouzská tenistka Alizé Cornetová.

Vallverdú, který v minulosti trénoval Tomáše Berdycha či Brita Andyho Murrayho, apeloval, aby se pozornost upřela na tenis. „Otočme list a zaměřme se na hráče, kteří budou další dva týdny soutěžit. Trénovali na to měsíce, přišel jejich čas. Hodně štěstí,“ uvedl venezuelský trenér.

Před federálním soudem sledovalo jednání asi padesát Djokovičových fanoušků, někteří v srbských dresech. Po vynesení verdiktu některé ženy plakaly. „Jsem smutný. Není to terorista, je tenista a má hrát,“ citoval deník The Age Mladena Iljanoviče.