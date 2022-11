Krejčí, Pastrňák a Zacha bodovali při výhře Bostonu, skórovali i Nečas a Hertl

Góly Davida Krejčího a Davida Pastrňáka pomohly hokejistům Bostonu k výhře 5:3 v pondělním utkání NHL na ledě Tampy Bay. Krejčí k brance přidal asistenci a potřetí v sezoně zaznamenal alespoň dva body v jednom zápase. Jednou nahrávkou se do statistik zapsal také Pavel Zacha. Devátý gól v sezoně vstřelil Martin Nečas, popáté se prosadil Tomáš Hertl. Brankáři Vítek Vaněček a David Rittich vychytali výhry.

Boston na ledě Tampy Bay od deváté minuty prohrával, pěti góly za sebou ale výsledek otočil a vyhrál sedmnáctý z dosavadních 19 zápasů. Hlavní podíl na obratu měl Krejčí. V 16. minutě tvrdou ranou prostřelil Andreje Vasilevského a šestým gólem v sezoně vyrovnal, druhou branku ve spolupráci se Zachou připravil pro dorážejícího Nicka Foligna a rozšířil svoji bilanci v sezoně na 14 kanadských bodů.

Na 5:1 zvýšil v přesilovce Pastrňák, jenž se do statistik zapsal v sedmém utkání za sebou a potvrdil pozici mezi lídry ligové produktivity. S 29 body (12+17) je havířovský rodák pátý s dvoubodovou ztrátou na druhého Leona Draisaitla. Vedoucí Connor McDavid má ještě o další čtyři body víc.

Tampa v závěru dvěma góly skóre zkorigovala, první prohru po čtyřech zápasech ale neodvrátila. Boston vyhrál posedmé v řadě a nadále vládne celé NHL.

Na významný milník dosáhl v zápase Patrice Bergeron, který asistencí u třetí branky Bostonu získal 1000. bod v NHL. Kapitán Bruins dosáhl historické mety poté, co se od něj puk šťastně odrazil na hůl zakončujícího Brada Marchanda. „To, že se mě puk dotkl, jsem si uvědomil, až když jsem viděl Bradovu reakci,“ uvedl šťastný Bergeron.

„Je to pro mě speciální okamžik, nestává se to každý den. Jde o další milník v mé kariéře, netušil jsem, čeho všeho dosáhnu. Jsem rád, že se mi tu hranici povedlo překonat právě s touto partou,“ dodal Bergeron. Jubilejní zápis oslavil s celým týmem přímo na ledě.

Kapitán Bostonu se zařadil do elitní společnosti klubové historie. V dresu Bruins před ním překonali hranici 1000 bodů jen Ray Bourque (1506), Johnny Bucyk (1339) a Phil Esposito (1012). „Kdyby byl větší sobec, mohl dávno mít 1200 nebo 1300 bodů. On je ale naprosto oddaný týmu, nesnaží se honit osobní úspěchy. Vždycky myslí na kolektiv, v tom je úžasný,“ řekl o Bergeronovi trenér Jim Montgomery.

Ještě delší vítěznou sérii než Bruins táhnou hokejisté New Jersey, kteří i díky 28 Vaněčkovým zákrokům porazili Edmonton 5:2 a vyhráli třináctý zápas za sebou. Devils tím vyrovnali klubový rekord ze sezony 2000/01, v níž došli až do finále, kde v sedmém zápase podlehli Coloradu. Vaněček natáhl svoji sérii výher již na deset duelů. Pocit z porážky zatím okusil jen hned v prvním zápase sezony s Detroitem (2:5).

„Zapsali jsme se do klubové historie. Nikdo nám to nevezme, je to opravdu dobrý pocit. Dokázali jsem, že jsme dobrý tým, který umí vyhrávat i těžké zápasy. Už se nemusíme schovávat,“ řekl kapitán Devils Nico Hischier, jenž proti Edmontonu připravil tři góly.

Rittich slavil třetí výhru v sezoně, poté co 24 zákroky pomohl Winnipegu k vítězství 4:3 v prodloužení nad Carolinou. Jets vyhráli třetí z posledních čtyř zápasů, Hurricanes potřetí za sebou získali jen bod. K protržení nepříznivé série jim nepomohl ani skvělý závěr třetí třetiny, ve kterém trenér Rod Brind’Amour odvolal brankáře a hosté v šesti hráčích v poli během čtyř minut a devíti sekund vstřelili tři góly.

„Ve hře pět na pět se nám moc nedařilo, museli jsme něco změnit. Pěkný gól Jacoba Slavina nás nakopl a dokázali jsme na něj navázat dalšími dvěma brankami,“ řekl Nečas, jenž v čase 19:21 vyrovnal na 3:3. Potřetí za sebou ale Carolina nezvládla prodloužení, Winnipegu vystřelil bod navíc Josh Morrissey.

Hertl pomohl San Jose k výhře 5:1 nad Ottawou. Český útočník v 36. minutě šikovně tečoval pokus Logana Couturea a zvýšil na 4:1. Osmnáctým bodem v sezoně rovněž potvrdil pozici čtvrtého nejproduktivnějšího Čecha v NHL. San Jose vyhrálo čtvrtý z posledních šesti zápasů a v tabulce Západní konference se posunulo na 12. místo. Ottawa na Východě zůstává poslední.