Pastrňák vede produktivitu NHL, Vaněček vychytal obhájce Stanley Cupu

Vítek Vaněček předčil v NHL v českém brankářském souboji Pavla Francouze, zastavil všech 24 střel a dovedl hokejisty New Jersey k výhře 1:0 nad Coloradem. David Pastrňák se podílel gólem a asistencí na vítězství Bostonu 4:0 v Columbusu a dostal se do čela produktivity soutěže (7+10). Na straně poražených debutoval v NHL obránce David Jiříček, šestka posledního draftu. Martin Nečas dal jednu branku Caroliny, která podlehla New Yorku Islanders 2:6.

Další český brankářský duel se odehrál na ledě Arizony. Podstatně více práce měl domácí Karel Vejmelka, který zastavil 32 střel a pomohl týmu k zisku bodu za prohru s Winnipegem 2:3 v prodloužení. Na opačné straně nastoupil podruhé v sezoně David Rittich a oba góly inkasoval už úvodních 16 minutách. V závěru úvodní třetiny ale kryl za stavu 1:2 únik Nicka Bjugstada a ve zbytku utkání zneškodnil všech 12 střel. Celkově si Rittich připsal 19 zásahů.

Vaněček, který do New Jersey přišel v létě z Washingtonu, vychytal ve svém novém působišti první nulu a sedmou v kariéře v NHL. Nejdůležitější zákrok vytáhl proti obhájcům Stanleyova poháru v 50. minutě, když betonem kryl únik Evana Rodriguese. „To jsou situace, které nakopnou celou střídačku. Vypadal při zákroku klidně a uvolněně,“ řekl trenér Devils Lindy Ruff.

Vaněček byl vyhlášen největší hvězdou zápasu. „Odehráli jsme dobré utkání. Kluci dřeli, blokovali střely a hodně mi pomohli,“ uvedl Vaněček, který začal angažmá v New Jersey pěti inkasovanými góly. V dalších dvou startech od úvodní minuty si ale připsal výhru. „Ze všeho nejvíc jsem chtěl vychytat první vítězství za New Jersey. To se povedlo minule v Detroitu, ulevilo se mi. Byl to dobrý pocit a jsem rád, že mám i první domácí výhru,“ dodal.

Jediný gól vstřelil na začátku třetí třetiny Jack Hughes, jenž překonal Francouze v přesilové hře švihem z levého kruhu. Český brankář chytil 22 z 23 střel. V 15. minutě jej zachránila trenérská výzva, po které byl odvolán kvůli ofsajdu gól Milese Wooda.

Pastrňák upravil v 40. minutě z rychlého protiútoku na konečných 4:0 střelou z levého kruhu přes obránce k bližší tyči. Havířovský rodák tak skóroval počtvrté v řadě, posedmé v sezoně a v pořadí střelců mu patří dělené druhé místo za Connorem McDavidem. Lídr Edmontonu má o jednu trefu více.

Pastrňák se stal druhou hvězdou zápasu za gólmanem Linusem Ullmarkem, který zlikvidoval všech 30 střel. První branku zápasu dal v 9. minutě po asistenci Pavla Zachy a Pastrňáka obránce Matt Grzelcyk, na něhož v prostřední části navázali v oslabení Charlie Coyle a z úniku Jake DeBrusk. Boston, který hrál v Columbusu bez Davida Krejčího, vyhrál osmé z devíti utkání a vede tabulku NHL.

Trenér Bostonu Jim Montgomery k absenci Krejčího řekl, že se zranil v horní části těla v minulém zápase v Detroitu a že bude vědět více v sobotu večer po vyšetřeních. Podle prvotních zpráv by měl ale týmu chybět jen v řádu několika dní. Českého centra ve středu druhého útoku nahradil Zacha.

„Naše lajna odehrála výbornou první třetinu, vypracovali jsme si hodně šancí a Grizzy dal gól. Ve druhé už jsme neměli kromě gólu nic. To se stává, někdy je to trochu frustrující, ale všechny naše lajny šlapaly, a to je hlavní. Je to velké týmové vítězství,“ těšilo Pastrňáka. Ve čtvrté řadě nastupoval vedle Tomáše Noska Jakub Lauko, jehož si Boston vytáhl z farmy.

Jiříček strávil na ledě bezmála 15 minut, připsal si tři srážky, jednu střelu a jeden záporný bod do statistiky plus/minus, když byl na ledě u třetí inkasované branky. Český bek si odbyl premiéru ve věku 18 let a 334 dní. V klubové historii debutoval v NHL z obránců dříve jen Rostislav Klesla (18 let a 200 dní). Do sestavy Jiříčkovi pomohlo zranění dvou zadáků i výkony na farmě v AHL, kde zaznamenal čtyři přihrávky v pěti zápasech.

„Prožil dobré i těžší chvilky, ale na svůj první zápas si vedl docela dobře. Rychlost mu trošičku dělala problémy, musí si více věřit. Ale to přijde. Povzbudilo mě, co jsem od něj viděl. Dodal našemu týmu i výšku, což jsme potřebovali,“ řekl kouč Columbusu Brad Larsen k Jiříčkovu debutu.

Nečas upravil ve 29. minutě skóre na 1:1, když si v přečíslení najel na přihrávku Bradyho Skjeie a zblízka přehodil beton brankáře Ilji Sorokina. Carolina ještě jednou ve druhé třetině vyrovnala, ale zbytek zápasu vyzněl i díky dvěma trefám Brocka Nelsona pro Islanders. Vítězný gól vstřelil Josh Bailey a stylově tak oslavil tisící start v NHL. Všechny si připsal v dresu Islanders jako třetí hráč v klubové historii po Denisi Potvinovi (1060) a Bryanu Trottierovi (1123).