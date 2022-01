Krejčíková se Siniakovou poprvé ovládly Australian Open

České tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková vyhrály tenisové Australian Open. Ve finále čtyřhry otočily zápas ve svůj prospěch a porazily brazilsko-kazašský pár Beatriz Haddadová Maiaová a Anna Danilinová 6:7, 6:4 a 6:4.

Český pár nasazený jako jedničky tak po dvou triumfech na Roland Garros a jednom na Wimbledonu zvítězil i na Australian Open.

Zápas byl velmi vyrovnaný. Česká dvojice se do finálové hry dostávala pomaleji, více chybovala a do výraznějšího vedení se dostala až v úvodu druhé sady, kdy si až do jejího konce držela náskok brejku. Třetí set byl plný chyb, nakonec však díky silné pasáži Krejčíkové vedení udržely.

Krajčíková a Siniaková spolu získaly už čtvrtý grandslam, chybí jim jen trofej z US Open.