Kvůli ruské agresi se ruší další plánované sportovní akce s ruskou účastí

Král kvůli tomu svolal na pondělí mimořádné zasedání výkonného výboru Českého svazu ledního hokeje (ČSLH). „Vzhledem k pokračující ruské agresi na území Ukrajiny na něm navrhne okamžité zrušení dvoustranných reprezentačních akcí s účastí hokejistů Ruské federace a požádá o projednání stanoviska, které bude ČSLH prosazovat při jednáních o účasti ruských hokejistů na akcích pořádaných na vícestranném základě,“ uvedl svaz v tiskové zprávě.

Jedním z opatření by mělo být i zamezení účasti sborné na Českých hokejových hrách. „Je pravděpodobné, že jakožto pořadatel toho turnaje ruský tým vůbec nepozveme,“ řekl ČTK tiskový mluvčí svazu Zdeněk Zikmund.

Polská fotbalová reprezentace nenastoupí kvůli útoku ruských vojsk na Ukrajinu k březnovému utkání play off kvalifikace o postup na mistrovství světa proti Rusku. Na twitteru to oznámil šéf polského svazu (PZPN) Cezary Kulesza. Zatím není jasné, jaké důsledky bude toto rozhodnutí mít.

„Dost řečí, je čas jednat. Vzhledem k eskalaci agrese Ruské federace na Ukrajině tým Polska neplánuje odehrát zápas play off proti týmu Ruska,“ napsal Kulesza a dodal, že to je jediné správné rozhodnutí. „Jednáme se švédskou a českou federací, abychom předložili FIFA společné stanovisko,“ dodal.

O osudu zápasu nyní bude muset rozhodnout mezinárodní federace FIFA. Jednou z možností je kontumace ve prospěch Ruska, které by tak bez boje postoupilo do finále play off. V úvahu vzhledem k aktuální situaci připadá i vyřazení ruského týmu ze soutěže.

Duel Polska s Ruskem patří do „české“ barážové větve a je na programu 24. března. Český tým ve stejný den nastoupí ve Švédsku a vítěz duelu se má o pět dní později o účast na šampionátu v Kataru utkat ve finále s lepším týmem ze zápasu Rusko - Polsko, který by měl výhodu domácího prostředí.

Rusko ale bude s největší pravděpodobností muset své zápasy odehrát na neutrální půdě. Výkonný výbor UEFA na pátečním mimořádném zasedání rozhodl, že ruské a ukrajinské kluby a národní týmy obou zemí budou v soutěžích UEFA až do odvolání hrát domácí zápasy na neutrální půdě. To by se mělo týkat i duelů březnové kvalifikace, oficiální potvrzení ale ještě musí přidat FIFA coby organizátor.

Vedení seriálu mistrovství světa formule 1 se po ruském vojenském útoku na Ukrajinu rozhodlo zrušit velkou cenu Ruska formule 1, která se měla jet 25. září v Soči. Jezdci Sebastian Vettel a Max Verstappen už dopředu avizovali, že se akce nezúčastní.

Sebastain Vettel at today's press conference expressing his thoughts and feelings on the situation in Russia and stating he will not race at 2022 Russian GP.



"For myself, my own opinion is I should not go, I will not go. #F1 #Formula1 #F1Testing #F12022 #SebastianVettel pic.twitter.com/BHDZu8zKaf