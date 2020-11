Maradona má krvácení do mozku, musí na operaci

AKTUALITA AKTUALIZOVÁNO - Sport autor: luk

Fotbalová legenda Diego Maradona se musí podle informací argentinských médií podrobit akutní operaci kvůli krvácení do mozku. Subdurální hematom u mistra světa z roku 1986 odhalila vyšetření poté, co byl v pondělí hospitalizován.

Podle Maradonova osobního lékaře Leopolda Luqueho půjde o rutinní zákrok. "Je při vědomí, všemu rozumí a souhlasí s operací," řekl doktor. Maradona bude následně převezen na kliniku Olivos v Buenos Aires.

Subdurální hematom obvykle vznikne po úderu do hlavy. "Musel se praštit a ani si to neuvědomil. To se může stát vzhledem k práškům na spaní, které užívá," řekl rádiu Kiss Kiss Maradonův přítel a manažer Stefano Ceci. "V posledních dnech byl na dně, deprimovaný a anémie tomu ještě přidala. Jeho životní styl se po těch letech na jeho těle hodně podepsal a pandemie jeho psychickému stavu moc nepomohla," uvedl Ceci.

Maradonu přijali na kliniku Ipensa v La Plata, kde trénuje prvoligový klub Gimnasia y Esgrima, tři dny po 60. narozeninách. Jeden z nejlepších fotbalistů historie trpěl anémií, byl dehydrovaný, zesláblý a velice unavený. Podle osobního lékaře byly jeho potíže vyvolány především psychickými důvody a Maradonův stav se prý postupně zlepšoval. V nemocnici měl zůstat tři dny na pozorování.

Bývalá fotbalová hvězda se naposledy objevila na veřejnosti v pátek v den 60. narozenin. K jubileu dostal Maradona pamětní medaili a dort, ale ještě před začátkem duelu po krátké oslavě ze stadionu odešel. Už tehdy působil unaveným dojmem. Předtím byl několik dní v karanténě kvůli kontaktu s osobou vykazující příznaky koronavirové nákazy. Lékař ale odmítl, že by se aktuální Maradonovy problémy týkaly koronaviru.

"Nebyl v dobrém psychickém stavu a to mělo dopad i na jeho fyzické zdraví. Není na tom tak dobře, jak by mohl být a jak vím, že by mohl být. Potřebuje pomoc a teď je na to ten správný čas," řekl v pondělí argentinským médiím doktor Luque. "Diego je člověk, který je občas vynikající a někdy už tolik ne. Mohl by na tom být desettisíckrát lépe a pobyt v nemocnici mu pomůže," uvedl osobní lékař slavného fotbalisty. "Je velmi náročné být Maradonou," dodal.

Někdejší hvězdný ofenzivní hráč strávil v minulých letech v nemocnicích hodně času, často v důsledku svého bouřlivého životního stylu, který ho provázel už od dob aktivní kariéry. V roce 2004 byl například v nemocnici se srdečními a respiračními problémy souvisejícími s užíváním kokainu. Později se dvojnásobný mistr italské ligy s Neapolí podrobil odvykacím kúrám kvůli závislosti na drogách a alkoholu. Loni v lednu byl hospitalizován s vnitřním krvácením do břicha.