Ronaldo je zpátky z karantény, Messi je fotbalový Harry Potter

Tři týdny musel strávit fotbalista Cristiano Ronaldo v karanténě kvůli onemocnění koronavirem, na hřiště se však vrátil ve velkém stylu. V nedělním zápase italské ligy na hřišti Spezie nastoupil útočník Juventusu Turín v 56. minutě a už za tři minuty poslal svůj tým do vedení. V 76. minutě pak gólem z penalty uzavřel skóre na 4:1 pro "Starou dámu".

"Byl jsem na dlouhou dobu odstavený, ačkoliv jsem neměl žádné příznaky a cítil se dobře. Dnes jsem se vrátil k tomu, co mám rád - fotbalu. Ronaldo je zpátky, to je to nejdůležitější," řekl pětatřicetiletý portugalský útočník po zápase televizní stanici Sky Sport.

"Chtěli jsme vyhrát a Ronaldo nám k tomu pomohl. Čekali jsme, až nám pomůže, a jak jste viděli, okamžitě naši hru pozvedl," pochválil jej kouč Juventusu Andrea Pirlo.

Ronaldo chyběl Juventusu ve čtyřech duelech, z nichž "Stará dáma" vyhrála jen zápas Ligy mistrů na hřišti Dynama Kyjev (2:0). Výhrou nad Spezií se obhájci titulu v italské lize posunuli na třetí místo v tabulce. Na vedoucí AC Milán ztrácejí čtyři body a na druhé Sassuolo dva.

Juventus v lize bodoval naplno po třech předchozích remízách a středeční porážce 0:2 v Lize mistrů s Barcelonou.

Messi je prý Harry Potter fotbalu

Po středečním vítězství Barcelony nad Juventusem vyzdvihl bývalý italský reprezentant Christian Vieri kapitána hostů Lionela Messiho a přirovnal ho ke knižnímu a filmovému kouzelníkovi Harrymu Potterovi. Až třiatřicetiletý argentinský útočník ukončí kariéru, Vieri prý vyhodí televizi a přestane sledovat fotbal.

Šestinásobný vítěz Zlatého míče pomohl k triumfu Barcelony asistencí a gólem z penalty. "Messi je kouzelník, Harry Potter fotbalu. Až přestane hrát, vyhodím svou televizi. Ani pro televizi nebudu pracovat, budu jen sledovat Netflix, protože po konci jeho kariéry už se nebude na co dívat," řekl Vieri v rozhovoru pro televizní stanici CBS Sports.

Výkon Katalánců v Turíně na něj udělal obrovský dojem. "Barcelona byla úžasná, to nebyl žádný zápas. Mohli snadno vstřelit šest sedm gólů. Hráli fantasticky," ocenil "Barcu" někdejší útočník Juventusu, Interu Milán, Lazia Řím, Fiorentiny nebo Atlética Madrid.

Svěřenci Ronalda Koemana mu ve středu připadali neporazitelní a divil se, že v předchozím zápase španělské ligy doma podlehli úhlavnímu rivalovi Realu Madrid 1:3. "Nevím, jak prohráli s Realem, ale pokud jste je viděli proti Juventusu, tak nepovažuji za možné, aby je letos někdo porazil. Každý zápas je jiný, ale Barcelona, kterou jsem sledoval, byla prostě skvělá. Když máte číslo deset jako oni (Messiho), je to úžasné. Škoda, že se hrálo na prázdném stadionu, fanoušci by měli vidět takový tým," prohlásil sedmačtyřicetiletý Vieri.