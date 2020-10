Neprovokuj virus! Já ho porazil, ty ale nejsi Zlatan

AKTUALITA VIDEO - Sport autor: luk

Švédský fotbalový útočník Zlatan Ibrahimovic se po prodělané nákaze koronavirem zapojil do kampaně na boj proti pandemii a jako tvář oblasti Lombardie nabádá k zodpovědnosti.

Devětatřicetiletý Švéd působící v místním velkoklubu AC Milán v reklamním videu svérázným způsobem apeluje na obyvatelstvo k používání roušek a dodržování bezpečnostních opatření.

"Virus mě vyzval a já vyhrál. Ale ty nejsi Zlatan, neprovokuj virus. Používej svůj mozek, dodržuj pravidla: odstupy a roušku, vždycky. My zvítězíme," nabádá Ibrahimovic v nahrávce pořízené na výškové budově v lombardské metropoli Miláně.

Hvězdný kanonýr se nakazil na konci září a už tehdy to komentoval po svém. "Covid si troufl mě vyzvat. Špatný nápad," napsal na twitteru. Po dvoutýdenní karanténě a čtyřech vynechaných zápasech se pak vrátil na fotbalové trávníky ve velkém stylu a dvěma góly rozhodl milánské derby s Interem (2:1).

Dvakrát se pak trefil i v dalším ligovém utkání s AS Řím (3:3), ve čtvrtek nicméně v duelu Evropské ligy se Spartou neproměnil penaltu a už po poločase střídal. Italský celek přesto vyhrál hladce 3:0. Trenér fotbalistů AC Milán Stefano Pioli prohásil, že Ibrahimovic nestřídal už o přestávce kvůli zranění. "Takhle jsme to plánovali. Zlatan je hvězda a chtěl by hrát až do konce, ale v neděli máme další těžký zápas, takže bylo jedině správné ho nechat odpočinout," uvedl Pioli.

Fotbalisté Sparty prohráli s AC Milán 0:3 a ani ve druhém kole základní skupiny Evropské ligy tak nebodovali. Fotbalisté Liberce utrpěli na půdě Crvené zvezdy Bělehrad debakl 1:5 a nenavázali na úvodní domácí vítězství 1:0 nad Gentem. Pro Liberec to byla jedna ze tří jeho nejvyšších porážek v evropských pohárech. Fotbalisté Slavie naopak zdolali oslabený Leverkusen 1:0. Bayer hrál od 22. minuty bez vyloučeného Karima Bellarabiho. Souboj v Edenu se uskutečnil bez diváků.