Maradona skončil pár dnů po šedesátce v nemocnici

Tři dny po 60. narozeninách skončila fotbalová legenda Diego Maradona v nemocnici. Argentinský mistr světa z roku 1986 byl hospitalizován s neupřesněnými potížemi spíše psychického rázu a jeho stav by neměl být vážný. Maradonův osobní lékař odmítl, že by se jeho problémy týkaly koronaviru.

Maradonu přijali na kliniku Ipensa v La Plata, kde trénuje prvoligový klub Gimnasia y Esgrima. Jeden z nejlepších fotbalistů historie se podle svého osobního lékaře Leopolda Luqueho už nějakou dobu necítil dobře a v nemocnici bude minimálně tři dny na pozorování.

"Nebyl v dobrém psychickém stavu, a to mělo dopad i na jeho fyzické zdraví. Není na tom tak dobře, jak by mohl být a jak vím, že by mohl být. Potřebuje pomoc a teď je na to ten správný čas," řekl argentinským médiím doktor Luque.

"Diego je člověk, který je občas vynikající a někdy už tolik ne. Mohl by na tom být desetitisíckrát lépe a pobyt v nemocnici mu pomůže," uvedl osobní lékař slavného fotbalisty. "Je velmi náročné být Maradonou," dodal.

Bývalý hvězdný ofenzivní hráč se naposledy objevil na veřejnosti v pátek v den 60. narozenin před zápasem svého týmu proti Patronatu. K jubileu dostal pamětní medaili a dort, ale ještě před začátkem duelu po krátké oslavě ze stadionu odešel. Podle přítomných vypadal slabě a nebyl v pohodě. Dny předtím byl v karanténě kvůli kontaktu s osobou vykazující příznaky koronavirové nákazy.

Maradona strávil v minulých letech v nemocnicích hodně času, často v důsledku svého bouřlivého životního stylu, jenž ho provázel už od dob aktivní kariéry. V roce 2004 byl například v nemocnici se srdečními a respiračními problémy souvisejícími s užíváním kokainu. Později se dvojnásobný mistr italské ligy s Neapolí podrobil odvykacím kůrám kvůli závislosti na drogách a alkoholu. Loni v lednu byl hospitalizován s vnitřním krvácením do břicha.