McDavid vládne produktivitě NHL o 19 bodů, Pastrňák je pátý

Kanadský hokejový útočník Connor McDavid z Edmontonu má v čele produktivity NHL náskok 19 bodů před německým spoluhráčem Leonem Draisaitlem. Český kanonýr David Pastrňák z Bostonu je pátý a na lídra ztrácí 25 bodů. Mezi střelci je Pastrňák s 39 góly druhý a za McDavidem zaostává o tři branky.

McDavid se blíží třetímu zisku Art Ross Trophy pro vítěze kanadského bodování za sebou a celkově pátému v kariéře. V 55 zápasech zaznamenal 99 bodů za 42 gólů a 57 asistencí. Draisaitl má na kontě z 53 utkání 31 branek a 49 přihrávek.

Třetí je Rus Nikita Kučerov z Tampy Bay se 78 body (21+57) z 54 duelů, čtvrtý Američan Matthew Tkachuk z Floridy má při stejné porci zápasů o tři body méně (27+48).

Pastrňák si připsal 74 bodů ve 53 zápasech. Martinu Nečasovi z Caroliny, který v 53 startech nasbíral 47 bodů (21+26), patří 62. místo. Tomáš Hertl ze San Jose na 65. pozici zaznamenal v 53 zápasech také 47 bodů (15+32).

Dostál inkasoval poprvé v NHL sedmkrát, Mrázek pustil pět gólů

Po téměř dvou měsících si Lukáš Dostál zachytal v NHL, ale 37 zákroky neodvrátil prohru Anaheimu 3:7 s Buffalem a poprvé v kariéře inkasoval v soutěži sedmkrát. Petr Mrázek pustil pět gólů ze 42 střel při porážce Chicaga 2:5 v Torontu. V šesti zápasech středečního programu bodoval z českých hráčů jen Filip Hronek, který pomohl asistencí k vítězství Detroitu 5:4 po nájezdech v Edmontonu.

Dostál chytal v šesti ze sedmi předchozích utkání této sezony s úspěšností nad 90 procent, ale Buffalo mu pokazilo čísla. V sedmé minutě jej nachytal Tyson Jost z nulového úhlu a Tage Thompson zvýšil v přesilové hře střelou mezi betony. Hosté tím zúročili střeleckou převahu 19:3 z úvodní třetiny.

Anaheim otočil skóre v pasáži od 27. do 34. minuty, ale z vedení se dlouho neradoval. Peyton Krebs rychle vyrovnal střelou z mezikruží a následně inkasoval Dostál třikrát nad lapačku. Postupně na něj vyzráli Casey Mittelstadt, Alex Tuch a Zemgus Girgensons. Odchovanec brněnské Komety si vypil kalich hořkosti do dna v předposlední minutě, ve které si jej vychutnal bekhendovým blafákem Dylan Cozens.

„Připadá mi, že ze soupeřů dokážeme dostat to nejlepší, co v nich je. Přijíždějí sem sebevědomí a s nastavením, že si odvezou výhru. Musíme to soupeřům ztížit,“ pronesl Kevin Shattenkirk, autor gólu Anaheimu na 1:2. „V úvodní třetině jsme se moc stáhli, nechali jsme je diktovat hru. Tohle není recept na úspěch,“ doplnil Cam Fowler, který vstřelil zbývající dvě branky domácích.

Celkem sedm hráčů Buffala zaznamenalo v utkání dva body. „I když jsme prohrávali 2:3, tak z týmu bylo cítit, jak moc chce vyhrát. Každá pětka hrála kompaktně a odhodlaně,“ řekl kouč Sabres Don Granato.

Mrázek inkasoval už po devíti sekundách, kdy se za obranu dostal William Nylander a po forhendovém blafáku propasíroval puk u pravé tyčky do branky. Vzápětí vyrovnal Sam Lafferty, ale v deváté minutě překonal českého gólmana spoluhráč Connor Murphy. Obránce Chicaga usměrnil přihrávku Rasmuse Sandina mezi Mrázkovy betony. Náskok Toronta zvýšil ve 12. minutě Auston Matthews střelou z levého kruhu.

Chicago snížilo po 46 sekundách druhé třetiny trefou Philippa Kurasheva, ale poté Mrázek daroval Torontu gól. Ostravský rodák nezpracoval za brankou nahozený puk a John Tavares po přihrávce Alexandera Kerfoota skóroval do prázdné. Poslední gól dal Conor Timmins střelou od modré. Posledních šest startů Mrázka tak skončilo prohrou.

„Vlétli na nás a první polovinu zápasu velmi dobře bruslili,“ řekl trenér Chicaga Luke Richardson. „První dva góly jsme navíc dostali po špatných odrazech. Ale bojovali jsme až do konce, nikdo nic nevzdal a kluci dělali správné věci. Ale oni mají elitní tým a je složité, když brzy prohráváte a celý zápas doháníte ztrátu. Tomu jsme se chtěli vyhnout,“ doplnil.