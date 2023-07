Medvědí maskot fotbalového Eura dostal jméno Albärt

Medvědí maskot fotbalového mistrovství Evropy příští rok v Německu dostal jméno Albärt. Vybrali mu ho hlasující na internetové stránce UEFA.com a školáci zapojení v programu Unie evropských fotbalových asociací.

Albärt získal 32 procent hlasů, na výběr byla čtyři jména. UEFA o vítězném informovala na svém webu. „Jako otec vím, jak důležité je podněcovat dětskou fantazii. S představením našeho maskota doufáme, že to bude zábavná a sympatická postava, která bude děti inspirovat, aby si fotbal užily,“ řekl ředitel turnaje Philipp Lahm.

Plyšový medvěd v dresu s červenými kopačkami navázal na předchozí maskoty, kterými v posledních letech byly postavičky chlapce, jednoho nebo dvou, podle počtu pořádajících zemí. Naposledy provázel Skilzzy turnaj před třemi lety, na jehož organizaci se podílelo jedenáct zemí. Posledním zvířecím maskotem byl při Euru 2000 v Nizozemsku a Belgii lvíček Benelucky.

Fotbalisté Anglie a Španělska suverénně postoupili do finále ME do 21 let

Fotbalisté Anglie po 14 letech postoupili do finále mistrovství Evropy do 21 let. V úvodním semifinále v Batumi hladce porazili Izrael 3:0 a v sobotu se utkají o trofej se Španělskem. Pětinásobní evropští šampioni si ve druhém semifinále počínali rovněž suverénně, v Bukurešti deklasovali Ukrajinu po obratu 5:1 a o zlato si zahrají poprvé od roku 2019.

Favorizovaní Angličané měli od začátku převahu. Do vedení je mohl poslat už v 17. minutě Gibbs-White, ale z penalty netrefil branku. Izraelci na letošním Euru přečkali třetí pokutový kop, v úvodním zápase proti nim dvakrát neuspěli Němci.

Gibbs-White ve 42. minutě napravil svoje zaváhání a umístěnou hlavičkou otevřel skóre. Záložník Nottinghamu na šampionátu ke třem asistencím přidal první branku.

Angličané překonali urputnou izraelskou defenzivu podruhé v 64. minutě, kdy povedenou týmovou akci zakončil Palmer. Jeho premiérový gól na turnaji hlavní sudí potvrdil až po dlouhém zkoumání videorozhodčího. V poslední minutě stanovil konečný výsledek střídající Archer střelou pod břevno.

„Mladí lvi“ navázali na výhru 2:0 nad Izraelci ve skupině, kde hrála i česká reprezentace, a na turnaji zvítězili také v pátém duelu bez inkasované branky.

Španělé sice odstartovali aktivněji, ale úvodní gól ve 13. minutě po Mudrykově akci vstřelil Ukrajinec Bondarenko. Jeho protějšek s kapitánskou páskou Ruiz ale už za čtyři minuty vyrovnal střelou, kterou lehce tečoval slávistický obránce Talovjerov.

Ve 24. minutě otočil skóre Sancet ranou zpoza šestnáctky. Soupeři spolu na závěr skupiny remizovali 2:2 a tímto výsledkem mohl skončit i první poločas, ale Sikanův volej vyrazil španělský brankář Tenas.

Mužstvo „La Rojita“ po změně stran dominovalo a přidalo tři góly. Brankáře Trubina přesnými pokusy prostřelili Blanco, střídající Oroz a Sergio Gómez. Ukrajinské mužstvo tak nenavázalo na překvapivý čtvrtfinálový triumf 3:1 nad Francií.