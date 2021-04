Ministerstvo zasáhlo: Na dnešní zápasy fotbalového poháru fanoušci ještě nemohou

Na dnešní dva zápasy domácího fotbalového poháru MOL Cupu v Plzni a v Olomouci se nakonec fanoušci v omezené míře ještě nevrátí. Ministerstvo zdravotnictví upřesnilo, že možnost zaplnit z deseti procent hlediště stadionů platí až od nadcházejícího ligového kola. Za porušení hrozí vysoké sankce.

Ministerstvo v úterý po jednáních s Ligovou fotbalovou asociací, která řídí první a druhou ligu, povolilo, že se do hledišť stadionů na fotbalové zápasy v Česku vzhledem ke zlepšené koronavirové situaci v zemi smějí částečně vrátit fanoušci. Kluby budou moci maximálně z 10 procent zaplnit kapacitu dlouhodobými partnery, mezi něž lze zařadit držitele permanentních vstupenek.

Příznivci se měli do hledišť vrátit při dnešních zápasech domácího poháru MOL Cupu. V semifinále od 17:00 přivítá Plzeň Teplice a od 14:00 hostí Olomouc v dohrávce čtvrtfinále pražskou Slavii. Domácí kluby si v úterý na několika místech ověřily, že fanoušci mohou na stadiony už dnes, a narychlo začaly vše organizovat. Dnes ale proti tomu nečekaně zasáhlo ministerstvo.

„Před několika okamžiky nám vše zastavily příslušné orgány. Povolení je prý platné až od 1. května, tudíž dnes nemůžeme vpustit na stadion žádné fanoušky pod hrozbou vysokých sankcí,“ uvedl v tiskové zprávě mluvčí plzeňského klubu Václav Hanzlík.

„V první řadě se chceme omluvit všem našim fanouškům, kteří si začali zařizovat všechny věci nutné pro návštěvu stadionu. Toto rozhodnutí nechápeme, nerozumíme mu, ale musíme jej v tuto chvíli respektovat,“ řekl Hanzlík.

Západočeši stejně jako Olomoučtí narychlo chystali stadion na částečný návrat fanoušků. Dokonce jim zajistili bezplatné testování na koronavirus přímo před Doosan Arenou.

„Samozřejmě v úterý večer, než jsme celou rychlou akci spustili, jsme si to ověřovali. A výklad zněl tak, že můžeme fanoušky pustit. Proto jsme do toho pustili,“ řekl Hanzlík ČTK. „O to větší zklamání a překvapení pro nás je dnešní zákaz. I třeba s ohledem na to, že na finále hokejové extraligy v Třinci bylo tisíc lidí v hale,“ upozornil mluvčí.

Pondělní pátý zápas finále extraligy mezi Třincem a Libercem sledovalo v hledišti Werk Areny bezmála 900 fanoušků, kteří po vítězství Ocelářů viděli korunovaci nového mistra.

V první fotbalové lize se fanoušci dostanou na zápasy poprvé od 4. října. Poté byla nejvyšší soutěž kvůli covidu-19 na měsíc přerušena a po restartu se hrálo bez příznivců. Od první poloviny prosince mohlo na utkání nejvyšších soutěží ve fotbale a v hokeji 300 osob z řad partnerů klubu, později kvóta kvůli zhoršené epidemiologické situaci v zemi klesla na 200 lidí. Povolení z 10 procent zaplnit hlediště platí i pro druhou ligu, pro její páteční duely ale podle všeho ještě ne.

Podmínkou účasti na zápasech bude používání respirátoru či obdobného ochranného prostředku úst a nosu. Diváci zároveň budou muset předložit negativní PCR nebo antigenní test na koronavirus, který nebude starší než 48 hodin, případně potvrzení o prodělání nemoci v posledních 90 dnech nebo certifikát o dokončeném očkování. Klub musí v hledišti zajistit bezpečné rozestupy ob jednu řadu tak, aby mezi usazenými osobami bylo vždy minimálně jedno volné sedadlo.