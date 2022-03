Mladá Boleslav vyřadila vítěze základní části Hradec a je v semifinále play off extraligy

Hokejisté Mladé Boleslavi vyhráli v pátém čtvrtfinále play off extraligy v Hradci Králové 4:3 v prodloužení a ovládli sérii s nejlepším celkem základní části 4:1 na zápasy. Postoupili tak podruhé za sebou a potřetí v historii do semifinále. V čase 67:33 o tom rozhodl svým sedmým gólem v letošním play off slovenský útočník Miloš Kelemen. Boj o historicky první finále začne pro Středočechy v neděli 3. dubna na ledě Třince.

Mountfield jako sedmý tým v historii domácí nejvyšší soutěže vypadl po triumfu v základní části hned ve čtvrtfinále, naposledy se to stalo v roce 2012 Spartě. Východočeši sice v utkání dvakrát vedli, ale mezi 47. a 50. minutou otočili na 3:2 pro hosty Ondřej Najman a Oscar Flynn. V čase 57:52 sice vyrovnal v přesilové hře umocněné power play Nikita Ščerbak, ale v nastavení se radoval Bruslařský klub. Mountfield nastoupil v brance s Novotným, který se vrátil po dvouzápasové absenci a nahradil Fina Kiviaha. Od úvodu se domácí snažili o střelbu na gólmana Mladé Boleslavi Krošelje, jehož prověřili od modré čáry Kalina a Jank. V čase 3:10 se Východočeši ujali vedení. Cingel našel od pravého mantinelu na levém kruhu Koukala, který prostřelil slovinského gólmana mezi betony a puk ještě doklepl za brankovou čáru Orsava. Odpovědět se snažili Pýcha a Kelemen, ale neměli přesnou mušku. Ve 14. minutě si Novotný poradil s Najmanovou střelou a při pokračujícím náporu Bruslařského klubu neuspěli ani Lunter a Pýcha. Za domácí měli příležitosti Kevin Klíma a Orsava. V 16. minutě se naskytla hostům přesilová hra, když Novotný vyhodil puk mimo hřiště, a po 17 sekundách ji využil Jan Stránský, jehož našel mezi kruhy Kousal. Domácí se opět tlačili za vedoucí brankou, ale na začátku druhé části nedostali puk za Krošelje Lalancette ani Perret. Při vyloučení Kevina Klímy neprostřelil Novotného z dobré pozice Pláněk. Početní výhodu zkrátil o 25 sekund faulem Kotala a hosté se při jeho pobytu na trestné lavici také ubránili. V 37. minutě Perret našel bekhendem na levém kruhu Jergla, který střelou do odkryté branky vrátil Hradci vedení. Vyrovnat mohl po Lvově zaváhání Fořt a z brejku se dostal do šance Orsava, jehož pokus se otřel o levou tyč. Vítěz Prezidentského poháru nezvýšil náskok ani v úvodu třetí třetiny a v 47. minutě se radovali z vyrovnání hosté, když Pláňkovu přihrávku usměrnil za Novotného Najman. Za 126 sekund už Bruslařský klub vedl. Do úniku se dostal Flynn a překonal hradeckého gólmana bekhendovým blafákem. Mountfield mohl vyrovnat v 52. minutě při vlastním oslabení, kdy ujel Cingel, ale na Krošelje nevyzrál. V čase 57:52 při vyloučení Najmana a hře v šesti proti čtyřem bez brankáře z dorážky vynutil nastavení Ščerbak. V prodloužení Krošelj pokusy domácích hráčů kryl a tečí Ševcova pokusu rozhodl Kelemen. Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 5. zápas:

Mountfield Hradec Králové - BK Mladá Boleslav 3:4 v prodl. (1:1, 1:0, 1:2 - 0:1)

Branky a nahrávky: 4. Orsava (Koukal, Cingel), 37. Jergl (Perret, Kevin Klíma), 58. Ščerbak (Orsava, Jergl) - 17. J. Stránský (P. Kousal, O. Najman), 47. O. Najman (Pláněk, Jánošík), 50. Flynn (D. Šťastný, Pláněk), 68. Kelemen (Ševc). Rozhodčí: Mrkva, Kika - Frodl, Komárek. Vyloučení: 3:2. Využití: 1:1. Diváci: 5323. Konečný stav série: 1:4.

Sestavy:

Hradec Králové: F. Novotný - Blain, Nedomlel, F. Pavlík, Kalina, McCormack, Jank - Oksanen, Lev, Smoleňák - Jergl, Kevin Klíma, Perret - Kelly Klíma, Lalancette, Ščerbak - Orsava, Koukal, Cingel - Miškář. Trenér: T. Martinec.

Mladá Boleslav: Krošelj - Ševc, Pýcha, Pláněk, Jánošík, Fillman, Lintuniemi - D. Šťastný, Bičevskis, Kotala - P. Kousal, O. Najman, Flynn - Kelemen, Fořt, Lunter - J. Stránský, T. Knotek, Eberle. Trenér: R. Rulík.

