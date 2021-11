Zlín míří do „pralesa“. Na ledě jsou pro ostudu, největší hvězdu vyhodili

Pohodová nesestupová sezona je pryč, letos se v extralize hraje o holé přežití. Předposlední tým z tabulky hraje baráž, ten na konci peletonu bez pardonu sestupuje. A hrát nejvyšší soutěž či první ligu, to je z hlediska sponzorů, návštěvnosti i prestiže zatracený rozdíl. Na nepopulární vstupenku o patro níže zatím aspiruje Zlín – a nic nenapovídá tomu, že by se to mělo ještě změnit.

Dvaadvacet odehraných zápasů, pouhopouhých osm bodů a jedna jediná výhra v základní hrací době. Bilance Zlína v nynější sezoně je naprosto tristní, vždyť na první Třinec už ztrácí čtyřiačtyřicet bodů, a to je odehraná sotva třetina soutěže. V tomto ročníku extraligy zkrátka Zlínští nejsou pro ostatní důstojným soupeřem.

Bohužel pro ně jde zrovna letos o sezonu sestupovou. Mírnější přístup kvůli covidu už je tentam, na jaře zkrátka poslední tým extraligy zamíří směr Chance liga. A v současné situaci si lze jen těžko představit, že by nejvyšší soutěž opustil někdo jiný.

„Momentálně jsme dole, zklamaní, smutní. Je tady obrovská historie a tradice, hraje se o extraligu. Nemám moc slov, je to velmi náročné a nápor na psychiku,“ lamentoval po poslední prohře s Kladnem trenér Luboš Jenáček. Řekl to přesně – hraje se o extraligu. Pád dolů zatraceně bolí a vyškrabat se zpátky mezi elitu může být práce na několik sezon. Ostatně, zeptejte se v Budějovicích, kde návrat do nejvyšší soutěže trval sedm let.

Zlínu se nedaří vůbec nic – na ledě i mimo něj. Svědčí o tom i současná kauza ohledně Tomáše Mikúše. Jednoznačně nejproduktivnější hráč týmu ve Zlíně skončil potom, co si prostřednictvím agenta zažádal o výměnu. Berani zareagovali promptně a nečekaně: ještě téhož dne s útočníkem ukončili spolupráci.

„V týmu nechceme hráče, kteří nechtějí bojovat za náš klub a naše město," vysvětloval klubový krok Jenáček. Mikúš byl v mizerně hrajícím mužstvu přitom jednoznačným tahounem, ve dvaceti zápasech nasbíral sedmnáct bodů a suverénně vévodil klubové produktivitě. Nakonec v rámci výměny zamířil do Karlových Varů, opačným směrem putuje obránce Tomáš Hanousek.

Rázný krok sportovního vedení ale ostře kritizoval třeba televizní expert Milan Antoš. „Vyhodí Mikúše, místo aby ho chytře vyměnili. Místo aby mlčeli, chválili ho, jaký je skvělý hráč a vydolovali z toho maximum, tak to udělali úplně obráceně. Chápu, že jsou v emocích, ale měli by zachovat chladnou hlavu a z každé věci vytěžit co nejvíc. To teď nedělají, proto nemůžou vyhrávat,“ nebral si servítky bývalý hokejista.

Na předposlední příčku, jež znamená alespoň baráž, zbídačení Berani ztrácejí už deset bodů. Zachránit extraligu určitě není nemožné, vzhledem k současné situaci Zlína ale půjde o velice těžkou výzvu.