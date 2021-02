Nejlepší Čech od Jágra: Nepostradatelný Pastrňák je hvězdou Bostonu i NHL

Je mu jen čtyřiadvacet, hokejový svět mu ale dávno leží u nohou. David Pastrňák je ústřední postavou silného týmu Bostonu a významnou ofenzivní hvězdou celé NHL. Hned po návratu na led po zranění podává výtečné výkony a hovoří se o něm jako o kandidátovi na prestižní trofej pro nejužitečnějšího hráče soutěže.

Moc větších poct v hokeji není, rozhodně ne v individuální rovině: Hartova trofej, nejprestižnější ocenění, kterého může jednotlivec v NHL dosáhnout. V historii ho získali jen dva Češi - dvakrát Dominik Hašek a poté Jaromír Jágr. Dvě legendy československého hokeje a významné ikony zámořské ligy. Na Jágrovu trofej ale už sedá prach, získal ji v roce 1999. Od té doby jméno českého hráče při vyhlašování laureáta nezaznělo. Možná se to ale brzy změní.

Žhavým adeptem na vítězství ve sledované anketě je totiž právě David Pastrňák. Mladý český útočník, který nenápadně vyrostl z hravého a talentovaného juniora v jednu z největších hvězd celé ligy. Jedno prestižní ocenění už rodák z Havířova na kontě má. Jeho jméno nese Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce, o kterou se podělil s Alexandrem Ovečkinem.

Zámořští novináři se shodují, že u trofeje za vstřelené góly rozhodně v Pastrňákově případě nemusí zůstat. A ukázal to samotný úvod sezony. Prvních sedm zápasů nového ročníku český forvard kvůli zranění vynechal, poprvé na led v ostrém duelu naskočil až poslední lednový den proti Washingtonu.

Hned si zapsal asistenci, tím ale jeho comeback v dresu Bruins teprve začal. O dva dny později už vsítil dva góly, v zápase číslo tři si pak rovnou připsal čtyři body za hattrick a nahrávku. Čas na aklimatizaci? Postupné zahřívání se po dlouhé pauze? Nic takového. Pastrňák přišel, vzal hokejku a zase byl nejlepším hráčem svého týmu.

Některé to ale zdaleka nepřekvapilo. Třeba jeho spoluhráč, zkušený brankář Tukka Rask, zůstal i po tomhle famózním představení ledově klidný. “Myslím, že tohle jsme všichni očekávali,” usmíval se po zápase. “Někdy mám pocit, že kdykoliv vystřelí na bránu, je z toho gól.”

Trenér Bruce Cassidy však Pastrňákův produktivní návrat na hrací plochu náležitě ocenil. “Je to legrační. Říkal jsem mu, že kluci, kteří takhle dlouho chybí, mají po návratu problém s koordinací a timingem, chvíli trvá, než se to všechno sesynchronizuje. No… a on mi ukázal,” culil se na tiskové konferenci kouč Bruins.

O pár dní později skvělé výkony českého útočníka ocenila i liga samotná, když ho vyhlásila hlavní hvězdou týdne. A jistě ne v tomto ročníku naposledy. Pastrňák je totiž zpátky v plné síle - a chce vyhrávat.