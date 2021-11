Okradli Lewandowského, Messi vyhrál nezaslouženě. Legendy ostře kritizují Zlatý míč

Galavečer udílení cen má být oslavou fotbalu, o pondělním ceremoniálu Zlatého míče to ale neplatilo. Vítězství Lionela Messiho, který v prestižní anketě triumfoval už posedmé v kariéře, nesla většina fanoušků i expertů spíše s nelibostí.

I když prestižní... takový Iker Casillas, dlouholetá brankářská jednička Realu Madrid i španělské reprezentace, si to úplně nemyslí. “Je pro mě čím dál obtížnější ve fotbalové ceny věřit,” uvedl na twitteru. “Messi je jedním z nejlepších hráčů všech dob. Měli by ale začít brát v potaz, kdo je nejlepším hráčem v dané sezoně,” rýpl si populární Španěl. Kritický byl i Lothar Matthäus, legendární reprezentant Německa.

“Se vším respektem k Messimu i dalším nominovaným, nikdo si to nezasloužil více než Lewandowski,” kroutil hlavou. “I letos je lepší než všichni ostatní. Lionel vyhrál Copu Américu, ale od přestupu do Paříže je nevýrazný. Už nerozumím světu,” povzdechl si bývalý výtečný fotbalista.

“Že je první, je největším selháním celé ankety,” zkritizoval Messiho ocenění zase Toni Kroos.

Sám oceněný přitom na podiu vysekl Lewandowskému poklonu. Podle něj měl polský ostrostřelec v anketě triumfovat loni, když se cena kvůli pandemii covidu nakonec vůbec neudělovala. „Roberte, zasloužíš si svůj Zlatý míč. Všichni se loni shodli na tom, že jsi byl velkým vítězem této ankety,“ chválila barcelonská legenda evropského kolegu. Křik fanoušků i odborné veřejnosti tím ale neutišil – podle nich měl „Lewa“ vyhrát i letos.

Geniální Argentinec přitom měl více než dobrou sezonu, sám táhl matnou Barcelonu a byl jednoznačně nejlepším hráčem na jihoamerickém šampionátu. Lewandowski si ale díky skvělým výkonům v dresu Bayernu triumf dle většinového názoru zasloužil více. Poučí se aspoň hlasující příště? Uvidíme. Pokud tedy bude nyní dosti zprofanovaná anketa za rok ještě někoho zajímat.

