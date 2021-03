Osudová chyba, slýchával o sobě. Teď je český talent v NHL tahounem

Každoroční draft. Posvátný den, kdy si kluby v nejprestižnější hokejové lize vybírají mladé hráče. Být na draftu vybrán v prvním kole je známka toho, že vás v zámoří považují za více než perspektivního hokejistu. Pokud si vás nějaký tým vybere mezi prvními z plejády hráčů, kteří po světě bruslí, něco to znamená.

Když ale jdete na řadu dokonce v první desítce, nároky jsou ještě vyšší. Tohle dobře zná i Pavel Zacha. Brněnský rodák byl na draftu v roce 2015 vybrán jako šestý nejlepší. Trápící se tým New Jersey Devils měl za to, že je to právě český centr, kdo bude budoucí hvězdou slavného mužstva.

Obrovská očekávání médií i fanoušků ale mladý hráč dlouhá léta nenaplňoval. Nedala se mu upřít pracovitost, na ledě poctivě dřel, zapojoval se do defenzivy a zejména při hře v oslabení patřil mezi nejlepší hráče. Na tyhle úkoly si ale hokejistu ze šestého místa draftu NHL nevybíráte. Když své jméno slyšíte mezi prvními, očekávají se od vás body, góly, nahrávky, zkrátka že budete svůj celek táhnout za vítězstvím.

Právě v produktivitě Zacha žalostně zaostával, takže mu dlouho patřila pozice středního útočníka až ve třetí formaci. Příznivci týmu z Newarku si rvali vlasy, koho všeho mohli vlastně místo bodově mlčícího Čecha v kádru mít. Až po Zachovi šli na draftu na řadu supertalentovaný bek Ivan Provorov, výtečná hvězda Blue Jackets Zach Werenski nebo finský zabiják Mikko Rantanen, člen možná nejlepší útočné lajny celé ligy.

Jeden čas se dokonce mluvilo o Zachově přesunu do KHL. To ale teď vůbec není na pořadu dne - český hokejista konečně v zámoří našel své místo na slunci. Zásluhu na tom má i příchod nového trenéra: Lindy Ruff jej přesunul z centru na křídlo, kde hraje po boku hvězdného Nica Hischiera.

A ve své páté plnohodnotné sezoně v nejlepší hokejové lize na světě Zachu konečně nemusí trápit stigma šestky draftu, která zklamala a nenaplnila očekávání. Sbírá body, střílí góly, je lídrem týmového kanadského bodování a v poctu vstřelených branek je druhý. Trvalo to nějaký čas, ale český talent konečně ukazuje, že není jen pracantem do třetí lajny.