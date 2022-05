Pastrňák posílí českou reprezentaci, Simon naopak předčasně končí

České hokejisty posílí na mistrovství světa ve Finsku útočníci David Pastrňák z Bostonu a pravděpodobně i David Kämpf z Toronta. Uvedl to generální manažer týmu Petr Nedvěd. Na turnaji naopak dohrál jiný útočník Dominik Simon, který již z osobních důvodů odcestoval z dějiště turnaje.

Brzy šestadvacetiletého Pastrňáka čeká čtvrtý světový šampionát v kariéře. Představil se na turnajích v letech 2016 až 2018. K národnímu týmu se může připojit díky vyřazení Bruins v prvním kole play off NHL v souboji s Carolinou. Hurricanes vyhráli sedmý rozhodující zápas v noci na neděli 3:2, přičemž Pastrňák byl posledním úspěšným střelcem celé série. Vyřazení ale neodvrátil.

Nejistota sice panovala ohledně jeho zdravotního stavu, obávaný kanonýr by ale měl již ve středu dorazit do Tampere. „David měl po konci Bostonu v play off NHL velký zájem přijet na mistrovství, a přestože byl ke konci základní části zraněný, výstupní zdravotní testy u něj proběhly bez problémů a od Bruins dostal zelenou. Pokud vše půjde podle plánu, ve středu by měl už s týmem trénovat a do zápasu by měl nastoupit už ve čtvrtek proti Lotyšsku,“ řekl Nedvěd.

Na soupisce národního týmu tím pádem zůstává poslední volné místo, které by měl podle Nedvěda zaplnit s největší pravděpodobností Kämpf. „Odehrál celé play off bez zranění a cítí se výborně. Ještě musíme počkat na finální potvrzení od Toronta, ale na 99 procent by měl do dějiště mistrovství dorazit ve čtvrtek,“ řekl Nedvěd. Stanovisko kanadského klubu bude znát ještě dnes večer.

Naopak do turnaje ve Finsku už nezasáhne Simon. „Jelikož jde o velmi citlivou osobní záležitost a respektujeme Dominikovo soukromí, prosíme o pochopení, že se k celé záležitosti nebudeme více vyjadřovat,“ řekl Nedvěd. Při Simonově absenci nastoupí český tým do zápasu proti Rakousku s jedenácti útočníky.