Pavel Francouz oslavil v rodné Plzni se stovkami fanoušků zisk Stanleyova poháru

Hokejový brankář Pavel Francouz z Colorada přivezl ukázat Stanley Cup do Plzně. V rodném městě s ním zisk slavné trofeje za triumf v zámořské NHL oslavily v prostorách Plzeňského Prazdroje stovky fanoušků, mezi nimiž byl třeba i bývalý fotbalista a opora Viktorie Pavel Horváth.

Triumfální příjezd mezi fanoušky absolvoval dvaatřicetiletý Francouz na jeepu s americkou vlajkou a vlajkou Colorada se Stanley Cupem na klíně. A pak už si vychutnával plnými doušky oslavy na připraveném pódiu.

„Jsem rád, že můžu být zrovna tady. Plzeňský pivovar je pro nás Plzeňáky takové ikonické místo a já jsem rád, že můžu slavit právě tady. V Plzni jsem vyrůstal a pivo je spojené s radostí,“ smál se Francouz. „A ten jeep? To bylo spontánní rozhodnutí,“ dodal během rozhovoru s novináři.

Pavel Francouz z Colorada přivezl ukázat Stanley Cup do Plzně | zdroj: Rusinova Maria / CNC / Profimedia

Bylo na něm patrné, jak moc si možnosti mít Stanley Cup na den k dispozici váží. „Užívám si to na maximum. Je super, že tu první část jsem mohl prožít s rodinou a nejbližšími, když jsem měl doma snídani s pohárem. Ale ze Stanley Cupu jsem nic nejedl, i když vím, že už do toho různí kluci dávali guláš, halušky nebo ovesnou kaši. Já to pojal jinak,“ pousmál se Francouz.

„Teď přijde ta veřejná část s fanoušky, aby ten pohár mohlo vidět co nejvíce lidí. Budou tam soutěže, zábava, lidé se budou moct vyfotit se Stanley Cupem a já věřím, že se ta akce povede. Třeba to pomůže přivést malé kluky k hokeji a dá jim to ten sen o tom, že jednoho dne přivezou ten pohár k sobě domů právě oni. Potom odpoledne se přesunu rovnou odsud z pivovaru na soukromou oslavu, kde budou moji nejbližší přátelé a lidé, kteří jsou pro mě důležití,“ uvedl Francouz.

Přemýšlel i o Litvínovu, kde prožil skvělé okamžiky završené ziskem mistrovského titulu v roce 2015. „Nakonec se to nepodařilo vymyslet, abych to vzal sem i tam. Kus srdce mám v Litvínově pořád, strašně rád se tam vracím, zažil jsem tam neuvěřitelné tři roky. Bohužel mám ale s pohárem omezený čas, tak jsem se nakonec rozhodl udělat to tady v klidu. Věřím, že třeba fanoušci dorazí i z Litvínova,“ vysvětlil.

Dobře si pamatoval okamžiky, když před 13 lety přivezl hokejový grál do Plzně útočník Petr Sýkora po triumfu s Pittsburghem. „Já tam tehdy na tom zimáku i byl. Vybavuju si to, jak kdyby se to stalo včera. Samozřejmě to člověka napadne, ale v tu chvíli jsem asi nejvíc cílil na to, abych se dostal do extraligy, a na Stanley Cup jsem až tak nepomýšlel,“ vzpomínal Francouz.

Dostal nějaké doporučení od bodyguardů, jak s pohárem zacházet? „Slyšel jsem tu historku s Dominikem Haškem, jak s pohárem skákal do bazénu... Ale mám k tomu poháru obrovský respekt, je to kus hokejové historie a jen ho držet v rukou je pro mě obrovská čest. Přistupuju k němu, jak kdybych držel své vlastní dítě. A věřím, že se vrátí v takovém stavu, v jakém přiletěl, bez šrámů navíc,“ ujistil.

„Začínám tu evropskou tour se Stanley Cupem, pak následuje Nico Sturm, který bydlí kousek od Mnichova, takže to není moc daleko. Pak Švédsko, Finsko, máme v týmu docela dost evropských hráčů, takže party bude pokračovat,“ dodal Francouz.