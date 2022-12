Pelé bude pohřben na nejvyšším hřbitově na světě

Slavný fotbalista koupil hrobku na unikátním hřbitově už před devatenácti lety. „Je to místo, z něhož vyzařuje duchovní klid a mír a kde se nikdo necítí deprimován,“ uvedl tehdy. Deváté patro má být odkaz na číslo, s nímž hrál Pelého otec, také profesionální fotbalista.

Z Pelého krypty je symbolicky výhled na Estádio Urbano Caldeira, stadion klubu FC Santos. Jeho dres fenomenální kanonýr oblékal v letech 1956 a 1974 a vstřelil v něm většinu ze svých 1281 gólů.

Na stadionu přezdívaném Vila Belmiro bude také v pondělí na 24 hodin ve středovém kruhu vystavena rakev s Pelého ostatky, aby svému idolu mohli projevit poslední poctu fanoušci. V úterý v 10:00 místního času se pak vydá pohřební procesí na cestu městem, během níž bude míjet i dům, v němž žije Pelého stoletá matka Celeste. Podle posledních zpráv brazilských médií je dlouhodobě upoutána na lůžko a není při smyslech. Samotný pohřeb se pak uskuteční pouze v rodinném kruhu.

Vedle krále brazilského fotbalu odešla také světová ikona sportu, píší dnes noviny o úmrtí trojnásobného mistra světa. Podle francouzského deníku Le Monde odešel absolutní monarcha fotbalu a španělský deník El País mluví o Brazilci jako o Cervantesovi kopané. Server BBC News píše, že Pelé dokázal sjednotit Brazílii, kterou v posledních letech rozdělují silné politické spory.

Jako o králi fotbalu a nejlepším hráči v historii píší o Pelém brazilské noviny. Server G1 označuje Pelého za „největšího hráče v historii, který dokázal geniálně znovu vynalézt fotbal“. Podle stanice CNN Brasil se Pelému podařilo se proslavit po celé planetě v době, kdy „se globalizace zdála možná jen v příbězích o budoucnosti a platy hráčů měly ještě pozemský rozměr“.

Argentinský list Clarín o Pelém rovněž píše jako o „první hvězdě fotbalu“. „Ponecháme-li stranou tradiční rivalitu mezi Argentinou a Brazílií, tak nikdo nemůže mít pochyby, že Pelé byl jedním z největších fotbalistů v dějinách a v očích mnohých lidí překonal i Diega Maradonu či Lionela Messiho,“ píše argentinský sportovní deník Olé.

Dva fotbaloví velikáni: Pelé a Maradona | zdroj: Profimedia

Podle francouzského sportovního deníku L’Équipe zanechal Pelé v dějinách fotbalu „nesmazatelnou stopu“. „Za smutkem se skrývá radost, že jsme ho, třeba na starých snímcích, mohli viděli hrát, tancovat a dát jiný smysl nejuniverzálnější hře na planetě,“ píše deník. „Byl absolutním monarchou kulatého míče,“ napsal deník Le Monde, který připomíná i mnohé události z Pelého života mimo fotbalové hřiště a kritiky, kterým fotbalista čelil za příliš velkou náklonnost k vládnoucím politikům či nevýrazný postoj vůči rasismu v Brazílii.

Podle serveru BBC News však Pelé dokázal Brazílii, která je čím dál silněji rozdělená politickými spory, sjednotit. „V zemi, kde stále dominují rasismus a třídní diskriminace, byl Pelé, černošský fotbalista z chudinských poměrů, neuvěřitelným příběhem úspěchu,“ píše server. „Vždy zdůrazňoval schopnost fotbalu spojit národ a poskytnout příležitost i těm nejchudším Brazilcům,“ dodává BBC News.

Španělský deník El País označuje Pelého za Miguela de Cervantese, známého španělského romanopisce, který „vynalezl novou myšlenku příběhu na posvátných hřištích fotbalu“. Barcelonský deník La Vanguardia považuje Brazilce za „poslední legendu fotbalu“. „Žádný jiný sportovec neměl tolik diváků a jeho obličej patří i po mnoha letech po ukončení kariéry mezi nejznámější na světě,“ konstatuje italský deník La Stampa.

„Král jako on už nikdy nebude,“ míní zase německý magazín Der Spiegel, podle něhož byl Pelé už v 17 letech legendou. Připomíná i přípravný zápas Pelého týmu Santos v Nigérii v roce 1967, kvůli němuž byla přerušena občanská válka v této zemi. „Pozastavit válku jen vlastní přítomností; více se toho pravděpodobně v životě dosáhnout nedá,“ tvrdí Spiegel.

Pelé v roce 2016 | zdroj: Profimedia

Stejně jako mnoho dalších novin po celém světě si dnes brazilského fotbalistu na titulní straně připomíná i britský The Guardian, konkrétně velkou černobílou fotografií, na níž slavícího Pelého nesou na ramenou spoluhráči po vítězství na mistrovství světa v roce 1970. Další britské listy - The Times a The Sun - mají na titulní straně pro změnu barevnou fotografii zachycující stejné okamžiky. Jednoduchý titulek v kombinaci se stejným snímkem pak zvolil list Daily Mail. „Ten nejlepší,“ stojí na něm.

Podle předsedy Mezinárodní fotbalové federace (FIFA) Gianniho Infantina se odkaz zesnulého brazilského útočníka Pelého nedá vyjádřit slovy. Myslí si, že legendární fotbalista dosáhl nesmrtelnosti už dávno, a proto s námi bude žít navěky. Uvedl to v prohlášení na webu FIFA.

„Tohle je den, který jsme nechtěli, aby někdy nastal. Den, kdy jsme ztratili Pelého. ‚Král‘ byl výjimečný v mnoha směrech,“ prohlásil Infantino. „Dnes všichni truchlíme nad ztrátou fyzické přítomnosti našeho drahého Pelého, ale on již dávno dosáhl nesmrtelnosti, a proto s námi zůstane navěky.“

Bývalý hráč Santosu a New Yorku Cosmos měl podle něj neodolatené vystupování. „Když jste s ním byli, zbytek světa se zastavil. Jeho život je víc než jen fotbal. Změnil k lepšímu vnímání v Brazílii, Jižní Americe a po celém světě. Jeho odkaz je nemožné vyjádřit slovy,“ uvedl dvaapadesátiletý funkcionář.

Vyzdvihl Pelého gentlemanství. „‚Král‘ dosedl na trůn s úsměvem na tváři. Fotbal v jeho dobách uměl být brutální a Pelé často čelil hrubému zacházení. Ale i když věděl, jak se o sebe postarat, byl vždy příkladným sportovcem se skutečným respektem ke svým soupeřům,“ konstatoval Infantino.

Pelé a Sylvester Stallone ve filmu Vítězství | zdroj: Profimedia

S Pelém se několikrát setkal. „V roce 2016, již jako prezident FIFA, jsme byli vedle sebe na premiéře Pelého filmu, což mi připomnělo, jak jsem v roce 1981 seděl vedle svého otce, když mě vzal na film Vítězství, v němž Pelé zazářil po boku Sylvestera Stallonea a dalších slavných herců,“ řekl Infantino.

„Bylo mi jedenáct let a otec mi vyprávěl, jaký je Pelé skvělý hráč. Fantastický gól, který v tom filmu vstřelil, byl v té době jediný způsob, jak spatřit jeho neuvěřitelné schopnosti. Chvíle, které jsem s ním strávil, zůstanou navždy v mé paměti a srdci,“ uvedl Infantino.

Čtvrteční úmrtí brazilského fotbalisty Pelého rezonovalo napříč sportovním světem. Tenista Rafael Nadal ho označil za krále fotbalu, jehož odkaz bude věčný. Podle předsedy Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Thomase Bacha ztratil svět velkou sportovní ikonu.

„Smutný den pro fotbalový a sportovní svět. Jeho odkaz zůstane věčný. Neviděl jsem ho hrát, neměl jsem to štěstí, ale všichni mě vždycky učili, že to byl král fotbalu,“ napsal na twitteru Nadal, držitel rekordních 22 grandslamů.

Přidala se k němu i někdejší ženská tenisová jednička Billie Jean Kingová. „Mnoho sportů představuje pro fanoušky zábavu a Pelého hbitost a umění ho učinily celosvětově známým. Měla jsem tu čest strávit s ním čas. Radoval se a měl v sobě něco výjimečného,“ uvedla vítězka 12 grandslamů.

Na Pelého zavzpomínal i prezident MOV Bach. „S jeho odchodem přišel svět o velkou sportovní ikonu. Z vlastní zkušenosti vím, že šlo o opravdového zastánce olympijských hodnot a hrdého nositele olympijské pochodně. Předat mu olympijský řád bylo ctí.“

Fakt, že Pelého sláva se dotýkala hvězd, připomněl americký Národní úřad pro letectví a vesmír. NASA po úmrtí legendárního fotbalisty zveřejnila na twitteru fotografii spirální galaxie, jež má ve svém středu zelenou a žlutou barvu.

We mark the passing of the legendary Pelé, known to many as the king of the "beautiful game." This image of a spiral galaxy in the constellation Sculptor shows the colors of Brazil. pic.twitter.com/sOYfKdTeAJ